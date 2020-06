Harte Bandagen

Robert Michael/dpa Zwei Kollegen der IG BCE wurden am vergangenen Freitag von Streikbrechern angefahren (Dresden, 29.5.2020)

Freitag nachmittag vergangener Woche: Das Spalier vor dem Fabriktor 1 bei der Chipfabrik Globalfoundries in Dresden-Wilschdorf beeindruckt. Vom Tor bis zur Auffahrt auf die Fernverkehrsstraße zieht sich über Hunderte Meter ein Meer aus wehenden Fahnen mit dem Logo der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE). Rasseln werden geschwungen. Vor allem aber sind es die Blicke aus Hunderten Augenpaaren über den Schutzmasken, die die vorbeifahrenden Streikbrecher auffordernd anschauen und die sich ins Gedächtnis einbrennen.

Einer, der beim Warnstreik in der allerersten Reihe sitzt, ist Oliver Heinrich, der 1,90 Meter große Landesbezirksleiter der IG BCE. Etwas provozierend hat er sich mitten auf der Straße, die in die Fabrik führt, auf einem Stuhl plaziert, die Beine lang ausgestreckt. Damit zwingt er die Schichtwechsler geradezu, ihre Aufmerksamkeit auf den Gewerkschaftsprotest zu lenken.

So sah es aus, gut eine Stunde nach dem Beginn des 24-Stunden-Warnstreiks vor dem Fabriktor von Globalfoundries. Später geschieht jedoch beinahe Unfassbares: Erst wird ein Betriebskollege durch einen Streikbrecher angefahren, dann Gewerkschafter Heinrich durch einen Shuttlebus. Beide werden glücklicherweise nur leicht verletzt – es wurde umgehend Strafanzeige erstattet. Dies teilte Streikleiter Norbert Winter jW am Sonnabend mit.

Offensichtlich ist: Der Arbeitskampf wird von der Geschäftsführung von Globalfoundries Dresden, dem größten Werk der Stadt, mit harten Bandagen geführt. Die Unternehmensleitung fährt dabei schwere Geschütze auf, um die Aktion der Gewerkschaft nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch innerhalb der Belegschaft mit ihren 3.200 Beschäftigten zu diskreditieren. Die Argumentation der Gegenseite lautet, dass im »Krisenmodus« Gewerkschaftsforderungen nach besseren Arbeitsbedingungen, höherer Bezahlung und Tarifbindung nicht zeitgemäß seien. Für jeden Streikbrecher wird – um der Öffentlichkeit die hehren Absichten der Geschäftsführung vor Augen zu führen – angeblich eine Spende von 100 Euro gezahlt an Organisationen, die sich im Kampf gegen das Coronavirus engagieren. Das ließ Globalfoundries pressewirksam verlauten. Namen von unterstützten Organisationen sind der Gewerkschaft indes nicht bekannt.

Beim Chiphersteller ist die IG BCE, wie zu befürchten war, seit dem ersten Warnstreik Mitte März kaum weitergekommen. Die Coronakrise liefert der Geschäftsführung den Anlass, Gespräche zwischen den »Sozialpartnern« auf die lange Bank zu schieben und die Forderungen nach fairen Löhnen sowie kürzeren Arbeitszeiten zu ignorieren. Noch gibt es keine Kurzarbeit für die Beschäftigten. Anders hingegen sieht es im nahe gelegenen Nünchritz bei Wacker Chemie aus, dessen Belegschaftsvertreter mit einer Solidaritätsadresse nach Dresden gekommen war. Dort wissen sie die Vorteile des Bundestarifes zu schätzen, was aktuell für die Kurzarbeiter in Nünchritz bedeutet: Sie bekommen rund 90 Prozent ihres Nettolohnes weitergezahlt.

Sollte Kurzarbeit in diesem Jahr auch die Beschäftigten von Globalfoundries treffen, dürften die Bedingungen ungleich härter sein: Dann dürfte es kaum mehr als den Mindestsatz von 60 Prozent für alleinstehende Lohnarbeiter geben. Lebt mindestens ein Kind mit im Haushalt, beträgt das Kurzarbeitergeld rund 67 Prozent des ausgefallenen Nettoentgelts.

Unterstützung erhielten die Streiker vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Markus Schlimbach, Vorsitzender des DGB Sachsen, erinnerte in einem Redebeitrag daran, dass in keinem Bundesland die Tarifbindung so gering sei wie in Sachsen. Globalfoundries rühme sich damit, dass die Belegschaft des Unternehmens nicht »in der Abhängigkeit der IG BCE« sei.

Einem Flächentarifvertrag in der Branche hatten Betriebe in der Region unlängst eine Absage erteilt. Den Weg in einen Haustarifvertrag will – so scheint es zumindest gegenwärtig – die Geschäftsführung blockieren. Der Verhandlungsbereitschaft der Gewerkschaft begegnet Globalfoundries mit fortwährender Ignoranz. Bleibt die Lage derart verfahren, führt kein Weg an einer Urabstimmung vorbei. Ein unbefristeter Streik könnte die Folge sein.