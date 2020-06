DR Kongo meldet neuen Ebolaausbruch

Kinshasa. Inmitten der Coronapandemie muss die Demokratische Republik Kongo einen erneuten Rückschlag im Kampf gegen das Ebolavirus hinnehmen: Der zentralafrikanische Staat meldete einen neuen Ausbruch im Nordwesten des Landes – nur wenige Wochen bevor es hoffte, das offizielle Ende der Epidemie im ganzen Land ausrufen zu können. In der Stadt Mbandaka seien bereits vier Menschen an Ebola gestorben, sagte Gesundheitsminister Eteni Longondo am Montag. Das Ebolavirus war erstmals 1976 im Norden der Demokratischen Republik Kongo registriert worden. (AFP/jW)