Glückwünsche aus Moskau

Bill Ingalls/NASA via AP Start der »Falcon 9«-Rakete vom Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, am 30. Mai 2020

Am 27. Mai musste der Start noch aufgrund schlechter Wetterbedingungen verschoben werden: Am Sonnabend klappte im Kennedy Space Center (Cape Canaveral) in Florida alles. Eine »Falcon 9«-Rakete des privaten Weltraumunternehmens Spacex des Milliardärs Elon Musk brachte die »Crew Dragon«, ein vom selben Unternehmen für bemannte Flüge entwickeltes und gebautes neuartiges Raumschiff, mit zwei Mann an Bord erfolgreich ins All. Neun Jahre nach der Einstellung des Space-Shuttle-Programms der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA. Einen Tag später dockte das Raumschiff mit den Astronauten Robert Behnken und Douglas Hurley an der internationalen Raumstation ISS an.

Die NASA hatte den Erfolg lang ersehnt. Seit dem letzten Flug eines Space-­Shuttles im Jahr 2011 war die große Raumfahrtnation USA auf russische Hilfe angewiesen, um Astronautinnen und Astronauten ins All und zur internationalen Raumstation ISS zu befördern. Um diese Situation möglichst schnell zu überwinden, hatte die NASA zwar bereits vor dem geplanten Ende der Shuttleflüge im Rahmen eines »Commercial Crew Program(s)« ein spezielles Teilprogramm aufgelegt, um mit Hilfe öffentlicher Gelder, aber privater Raumfahrtunternehmen wieder eigene bemannte Flüge starten zu können. Doch nötige Entwicklungen brauchten Zeit. Wenn die jetzige Mission erfolgreich abgeschlossen werden kann und die beiden Astronauten sicher zur Erde zurückgelangen, sollen mit dem Raumschiff zunächst jährliche Crew-Austausch-Missionen zur ISS erfolgen. Geplant ist das im Wechsel mit dem »CST-100 Starliner« der Firma Boeing. Zumindest in nächster Zeit wird es aber auch noch Flüge von US-Astronautinnen und -Astronauten mit »Sojus«-Raumschiffen geben.

Aus Moskau kamen Glückwünsche. »Bravo!«, schrieb Roskosmos-Chef Dmitri Rogosin auf Twitter an NASA-Chef Jim Bridenstine. Er richtete auch die besten Wünsche an Musk aus. »Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.« Und der Sprecher der Raumfahrtbehörde, Wladimir Ustimenko, erklärte am Sonntag in Moskau: »Im Kosmos ist schon alles passiert, und es ist unabdingbar, mindestens zwei Transportsysteme zu haben.«

Ganz anders US-Präsident Trump, der am Sonnabend erneut zum Cape gereist war und die Gelegenheit nutzte, um von der tiefen Krise im eigenen Land und seinem eigenen Versagen abzulenken. Der erfolgreiche Start markiere für die USA die »kühne und triumphale Rückkehr zu den Sternen.« Nicht einmal die Schwerkraft könne die USA zurückhalten, die sich ihren Platz »als Anführer der Welt« zurückerobert habe. Die kommerzielle Raumfahrt sei die Zukunft. »Wir haben etwas kreiert, das den Neid der Welt auf sich zieht«, so Trump, »und wir werden bald auf dem Mars landen, und wir werden bald die besten Waffen haben, die man sich in der Geschichte je vorstellen konnte.«