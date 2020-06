Koalition in Berlin berät Konjunkturpaket

Uli Deck/dpa

Hilfen für Familien, Wirtschaft und Kommunen, dazu neue Anreize für den Klimaschutz: Die große Koalition will an diesem Dienstag im Kanzleramt ein milliardenschweres Konjunkturprogramm vereinbaren, um die Folgen der Coronakrise in Deutschland abzufedern. Vor den Beratungen machten Parteien, Gewerkschaften, Industrieverbände und Lobbyisten über Pfingsten noch einmal ihre Forderungen deutlich.

Das Volumen des Konjunkturpaktets könnte laut Bild am Sonntag bei 75 bis 80 Milliarden Euro liegen. Neben einer von der SPD ins Spiel gebrachten Sonderzahlung für Familien mit Kindern wird unter anderem auch über eine Kaufprämie für Autos, Mehrausgaben für die Forschung und Steuersenkungen sowie über Entlastungen für die Kommunen diskutiert.

Das letztgenannte Thema birgt Konfliktpotential für die Koalition in Berlin. »Die Kommunen sind ja gleich doppelt getroffen: Zum einen brechen die Gewerbesteuereinnahmen weg, zum anderen steigen die Arbeitslosenzahlen«, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) im WDR. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) will ihnen dadurch helfen, dass der Bund deren Altschulden übernimmt. CDU und CSU lehnen das ab. Aus der Union kommt statt dessen der Vorschlag, dass der Bund, um die Kommunen zu entlasten, einen größeren Anteil der Wohnkosten von Hartz-IV-Beziehern übernimmt und auf seinen Anteil an den Gewerbesteuern verzichtet.

Gewerkschaften und Verbände stellten vor dem Koalitionstreffen zahlreiche weitere Forderungen dazu auf, in welchen Bereichen sie staatliche Unterstützung erwarten. Der Mittelstand forderte Entlastungen bei Steuern und Auflagen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sprach sich für Konsumschecks, zusätzliche Kindergeldzahlungen und Mobilitätsprämien für den Kauf von Tickets für öffentliche Verkehrsmittel oder die Anschaffung von Fahrrädern aus. Umwelt- und Sozialverbände riefen die Koalition auf, soziale und ökologische Aspekte in den Blick zu nehmen. Die Klimakrise pausiere nicht wegen der Covid-19-Krise, hieß es am Montag vom World Wide Fund For Nature (WWF). (dpa/jW)