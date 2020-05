Renault will 15.000 Stellen streichen

Boulogne-Billancourt. Der in finanzielle Schwierigkeiten geratene Autobauer Renault will weltweit fast 15.000 Stellen abbauen. Davon entfallen rund 4.600 Jobs auf Frankreich. An den übrigen Standorten sind es über 10.000. Der Hersteller kündigte am Freitag in Boulogne-Billancourt bei Paris ein Sparprogramm mit einem Umfang von über zwei Milliarden Euro an. Der Plan soll innerhalb von drei Jahren umgesetzt werden. Der Fahrzeughersteller mit bisher rund 180.000 Beschäftigten weltweit schrieb bereits im vergangenen Jahr rote Zahlen und befindet sich wegen der Coronapandemie in einer Absatzkrise. (dpa/jW)