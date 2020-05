Japan: Tiefststand bei Industrieproduktion

Tokio. Die Industrieproduktion in Japan ist im April im Zuge der Coronakrise auf den tiefsten Stand seit sieben Jahren gesunken. Wie die Regierung am Freitag auf vorläufiger Basis bekanntgab, fiel der Wert im Vergleich zum Vormonat um 9,1 Prozent. Damit sinkt die Produktionsleistung der Nummer drei der Weltwirtschaft im dritten Monat in Folge. Die Unternehmen des Landes rechnen für Mai mit einem weiteren Rückgang der Fertigung um 4,1 Prozent, bevor die Produktion im Juni mit geschätzt 3,9 Prozent wieder anziehen dürfte, hieß es. (dpa/jW)