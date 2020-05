Tote nach Talibanangriff in Afghanistan

Kabul. In Afghanistan sind mindestens 14 Grenzsoldaten bei einem Angriff der Taliban getötet worden. Dieser erfolgte nach dem Ende einer dreitägigen Waffenruhe, welche die Taliban zum Ende des für Muslime heiligen Faltenmonats Ramadan verkündet hatten. Am Freitag teilte das afghanische Verteidigungsministerium mit, dass der Angriff in der östlichen Provinz Paktia stattgefunden habe. Daraufhin habe die Luftwaffe Stellungen in Sabul bombardiert, wobei auch Zivilisten umgekommen seien. (dpa/jW)