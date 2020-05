USA möchten chinesische Studenten ausweisen

Washington. US-Präsident Donald Trump will nach Angaben seiner Regierung gegen angebliche Spionage durch chinesische Studenten in den Vereinigten Staaten vorgehen. Washington habe die »Verpflichtung«, dafür zu sorgen, dass Studenten an US-Hochschulen nicht im Auftrag Chinas agierten, sagte Außenminister Michael Pompeo am Donnerstag abend (Ortszeit) im TV-Sender Fox News. Die Zeitung New York Times hatte zuvor berichtet, dass Trump erwäge, Tausende Studenten aus den USA auszuweisen, die Verbindungen zu den Streitkräften der Volksrepublik hätten. Viele US-Universitäten sind allerdings stark auf die von chinesischen Studenten gezahlten Studiengebühren angewiesen. (AFP/jW)