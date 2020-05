Afrikanische Union kritisiert USA

Addis Abeba. Die Afrikanische Union (AU) hat die Tötung des schwarzen US-Bürgers George Floyd durch einen weißen Polizisten in den USA verurteilt. Am Freitag erklärte AU-Kommissionschef Moussa Faki Mahamat in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba, dass die Organisation die »anhaltenden diskriminierenden Praktiken gegen schwarze Bürger der USA« ablehne. Zudem verlangte er von den US-amerikanischen Behörden, ihre Bemühungen zu verstärken, jede Form von Diskriminierung aufgrund von ethnischer Herkunft zu beseitigen. (dpa/jW)