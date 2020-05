Kunst als Grundbedürfnis

gemeinfrei commons.wikimedia.org/wiki/File:Girardet-L'arrestation_de_Louise_Michel.jpg Dieses Gemälde von Jules Girardet zeigt die Verhaftung von Louise Michel im Mai 1871

»Rote Jungfrau«, »schwarze Wölfin« oder »Löwin im Schafspelz«: So wurde und wird die vor 190 Jahren am 29. Mai 1830 im Schloss Vroncourt (Haute-Marne) geborene außereheliche Tochter der Dienstmagd Marianne Michel bezeichnet. In Deutschland ist Louise Michel als Revolutionärin, Frauenrechtlerin und Anarchistin bekannt. Clara Zetkin schrieb, ihr Name sei »für immer zum Ausdruck der unerschrockenen, aufopfernden Heldenhaftigkeit der Pariser Kommunekämpferinnen geworden.«

In Frankreich wurde sie ihrerzeit von Dichtern wie Victor Hugo, Arthur Rimbaud und Paul Verlaine besungen und gewürdigt. Sie inspirierte auch Künstler wie den Maler und Grafiker Théophile-Alexandre Steinlen, den pazifistischen Bildhauer Émile Derré und den sozialistisch-realistischen Maler Boris Taslitzky.

Kämpferin und Künstlerin

Heute beziehen sich linke Politiker wie Jean-Luc Mélenchon auf die Kommunardin. Sie gehört zu den Top ten der Pariser Frauentouren »Feminists in the City«. Unzählige Bücher, Musikstücke, Chansons, Theaterstücke, Filme und Comics würdigen die Rebellin. Die Académie de Paris empfiehlt gar die Behandlung ihrer Biografie im Schulunterricht. Und in ihrem Geburtsdorf Vroncourt pflegt die »Association Louise Michel« das Erbe der Kommunardin.

Deren mutige Kämpfe – gegen die Ausbeutung und Unterdrückung von Menschen, gegen Armut, Unrecht und Frauendiskriminierung, gegen Krieg, Kolonialismus und Rassismus, für eine kindgerechte Erziehung, ein respektvolles Verhältnis zu Natur und Tieren und für eine sozialistische Gesellschaft, haben an ihrer Aktualität nichts verloren.

Die Lehrerin, die in der Tradition widerständiger Sozialistinnen wie Flora Tristan steht, war aber nicht nur Aktivistin der revolutionären Arbeiterbewegung und Chronistin der Pariser Commune, sondern auch Pädagogin, Soziologin, Ethnologin, Sprachwissenschaftlerin, Astrologin, Botanikerin, Geologin, Zeichnerin, Schriftstellerin, Dichterin – kurz, eine äußerst vielseitige Frau, die sich in Literatur, Musik und Malerei gut auskannte und diese praktizierte.

»Im Grunde genommen war ich immer eine Künstlerin«, erklärte Louise Michel kurz vor ihrem Tod 1905, eine »Revolutionskünstlerin«. Dieser wesentliche Aspekt im Leben der Barrikadenkämpferin wurde erst in den letzten Jahren von der Literaturwissenschaftlerin und Professorin der Sorbonne, Claude Rétat, erforscht, davon zeugt deren Buch »Art vaincra« – »Die Kunst wird siegen«.

Louise Michel, die als Jugendliche mit Victor Hugo korrespondierte, hat immer geschrieben: Romane und Dramen, Geschichten und Gedichte, Erzählungen, Krimis und Legenden. Als Kind im Schloss Vroncourt, als Lehrerin, die Verse in der lokalen Zeitung unter dem männlichen Namen Louis Michel oder »Enjolras« (der revolutionäre Führer in »Die Elenden«) veröffentlichte, und als Kommunardin, im Gefängnis oder auf dem Deportationsschiff. In der Verbannung erkundete sie die Sprache und Kultur der Ureinwohner Neukaledoniens, der Kanaken. Zurück in Paris, verwendete sie auch die aus mehreren Sprachen zusammengesetzte »Volapük«-Sprache, zum Beispiel für die Marseillaise.

Ende Oktober 1886, in einem Vortrag über ihre literarischen Ideen, plädierte sie für eine universelle Sprache. Die Romantikerin und Anhängerin von Victor Hugo und Émile Zola stand auch dem Symbolismus (Stéphane Mallarmé) nah. »Der Traum ist das Leben«, so ein beliebter Satz von ihr.

Brot und Kultur

Michel, die ihre zahlreichen Legenden illustrierte, hinterließ auch ein Dutzend Zeichnungen von der Schiffsreise und aus Neukaledonien. Einige ihrer Gedichte wurden vertont. In den 1890er Jahren verfasste sie ein Musikheft, »Chansons rouges et noires« – rote und schwarze Chansons.

Keine Revolution ohne Musik. Louise Michel verglich die Revolution mit einem Chor. »Hört ihr den Donner der Kanonen?«, schrieb sie im Poem »Die Schwarze Marseillaise«. Während der »Maiblutwoche«, der Niederschlagung der Pariser Commune, entdeckte sie die Orgel einer Kirche unweit der Barrikaden, und spielte unter Kugelhagel.

In der Verbannung unterrichtete sie die Kanakenkinder und entdeckte die Musik aus aller Welt. Inspiriert durch die neuen Resonanzen, schrieb sie 1867 »Le Clavier d’outre-rêve« über die Riesentastatur einer Orgel mit den Saiten einer Geige, jenseits des Traums.

Revolution habe mit Ästhetik zu tun, so Michel. In ihren Zukunftsvorstellungen entwarf sie eine Welt, in der die Kunst für alle da ist: »Was sollen wir mit Brot allein, ohne Kunst, ohne Wissenschaft, ohne Freiheit?« Kunst gehöre zu den menschlichen Grundbedürfnissen – dieser Standpunkt ist in der Coronakrise, in der viele freischaffende Künstlerinnen und Künstler an der Bürokratie verzweifeln, während Großkonzerne Staatshilfen einsacken, aktueller denn je.