Nachschlag: Alles nicht so gemeint

Daniel Bockwoldt/dpa Achille Mbembe

Stephan Detjen hatte vergangene Woche für den Deutschlandfunk die Mbembe-Debatte kommentiert und dabei den Antisemitismusbeauftragten Felix Klein als »diskursiven Schrankenwärter« angegriffen. Welt-Autor Alan Posener fand das »unverschämt« und antwortete auf einem Autorenblog. Grund genug für DLF Kultur, sie zum Streitgespräch zu bitten. Das Ergebnis ist verdrießlich. Beide können sich nicht einmal darauf einigen, worum es überhaupt geht. Zu einer echten Diskussion darüber, was Mbembe nun geschrieben oder getan hat, was von Klein zu halten ist, geschweige denn von der Lage in Palästina, kommt es nicht. Denn Posener verbeißt sich lieber in die Behauptung, Mbembe sei ein sich selbst verleugnender BDS-Unterstützer. Und als Detjen ihn auf seine »Nicht alles war schlecht am Kolonialismus«-Artikel anspricht, will er das alles nicht so gesagt haben. Hatte er das nicht eben noch Mbembe vorgeworfen? Egal, 20 Minuten sind um und man ist keinen Deut klüger. Wie nach der Lektüre eines Kommentars in der Welt. (pm)