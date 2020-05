Massengräber in Brasilien

Bruno Kelly/Reuters

Brasilien hat mittlerweile mehr als 25.000 Tote im Zusammenhang mit der Coronapandemie registriert. Das Gesundheitsministerium in Brasília meldete am Mittwoch abend (Ortszeit) 1.086 Tote mehr als am Dienstag. Damit stieg die Zahl der durch die Lungenkrankheit Covid-19 Gestorbenen in dem Land nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität auf bislang 25.598. Insgesamt haben sich 411.821 Menschen mit dem Virus infiziert.

An manchen Orten werden inzwischen die Kapazitäten der Friedhöfe knapp. So in der Amazonas-Metropole Manaus (siehe Bild), wo dazu übergegangen wurde, Covid-19-Tote in Massengräbern zu bestatten. Wissenschaftliche Studien legen nahe, dass die Zahl der Infizierten auch aufgrund zu weniger Tests mindestens siebenmal höher liegt als offiziell bestätigt. Präsident Jair Bolsonaro will nichts von Einschränkungen wissen und spricht sich für eine Öffnung der Wirtschaft aus. (dpa/jW)