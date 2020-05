Bauindustrie erwartet weniger Aufträge

Berlin. Die Bauindustrie geht davon aus, dass im Zuge der Coronakrise Aufträge wegbrechen. »Wir haben seit einem Monat extreme Einbrüche im Auftragseingang«, sagte der Präsident des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, Peter Hübner, am Donnerstag in Berlin. Demnach seien die Aufträge im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 30 bis 40 Prozent zurückgegangen. Der Verband geht für 2020 davon aus, dass die Umsätze bei rund 135 Milliarden Euro stagnieren werden. In den vergangenen Jahren waren die Wachstumsraten zum Teil zweistellig. (dpa/jW)