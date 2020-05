Airline Easyjet kündigt Massenentlassung an

+ Update 16:50 +

London. Der britische Billigflieger Easyjet setzt in der Coronakrise den Rotstift an. Konzernchef Johan Lundgren kündigte am Donnerstag den Abbau von bis zu 4.500 der insgesamt 15.000 Stellen an. »Wir wollen sicherstellen, dass wir aus der Pandemie mit einem noch wettbewerbsfähigeren Geschäft herauskommen, damit Easyjet in Zukunft erfolgreich sein kann«, sagte er. Die Fluggesellschaft geht davon aus, in diesem Jahr mit lediglich 30 Prozent ihrer Kapazitäten zu fliegen. (Reuters/jW)