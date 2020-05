Endlich Zugriff

Etienne Ansotte/European Commission/dpa Kommissionschefin Ursula von der Leyen läutet eine neue Ära ein: Demnächst werden Kürzungen für Spanien und Italien diktiert

Nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einen Wiederaufbaufonds in Höhe von 500 Milliarden Euro vorgeschlagen hatten, packte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen noch einen drauf: 750 Milliarden Euro sollen laut dem am Mittwoch unter der Überschrift »Die Stunde Europas« präsentierten Plan für die Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie bereitgestellt werden. Der Titel ist Marketing, angesichts der bislang auffallend bescheidenen EU-Beiträge zur Bewältigung der Krise. Natürlich fließt das Geld auch diesmal nur, wenn die Mitgliedstaaten das Portemonnaie aufmachen.

Wie von Merkel und Macron vorgeschlagen, sollen 500 Milliarden Euro als »nicht rückzahlbare Zuwendungen« vergeben werden, also als Transfers. Dafür soll der EU-Haushalt langfristige Kredite aufnehmen, für die die Mitgliedstaaten bürgen. Bis 2058 soll Zeit sein, den Schuldenberg abzustottern. Weitere 250 Milliarden Euro sind für direkte Kredite an die besonders hart von der Krise betroffenen Länder vorgesehen.

In Deutschland signalisierten Kanzleramt und Finanzministerium bereits Zustimmung. Das mag überraschend erscheinen, drängte doch gerade die herrschende Klasse hierzulande jahrelang am energischsten auf Haushaltsdisziplin. Doch dieser Kürzungskurs hätte die Währungsunion längst gesprengt, hätte die EZB nicht permanent in den Markt für Staatsanleihen eingegriffen. Dass das so nicht dauerhaft gutgehen wird, wurde mit dem vielbeachteten Karlsruher Richterspruch zum Public Sector Purchase Programme Anfang Mai deutlich. Und dies in einer historischen Krisensituation, in der ein »Italexit« samt Dominoeffekt als sehr reales Szenario erscheint – eine Horrorvorstellung für zentrale Fraktionen des deutschen Kapitals.

Zudem bietet der Wiederaufbaufonds eine vielleicht einmalige Chance, endlich Zugriff auf die Wirtschaftspolitik Italiens und Spaniens zu bekommen. Schon in der Merkel/Macron-Initiative war festgehalten worden, dass nur Staaten profitieren sollen, die »eine ambitionierte Reformagenda« vorlegen. Im Kommissionsvorschlag werden die Transfers mit Programmen verbunden, die sich an den Empfehlungen des Europäischen Semesters orientieren – also der Wunschliste Brüssels. Weiterer Druck wird sich aus der durch die Kredite drastisch gestiegenen Staatsverschuldung ergeben, wenn die EU-Fiskalregeln wieder vollumfänglich in Kraft sind – »There is no free lunch«, nichts ist umsonst, lautet eine ökonomische Binsenweisheit.

Vieles spricht dafür, dass der Plan der Kommission aufgeht: Es gibt Rückendeckung aus Berlin und Paris, und auch Rom und Madrid sind einverstanden. Dennoch, die »sparsamen Vier« – Österreich, Schweden, Dänemark und die Niederlande – werden den Preis für ihre Zustimmung in die Höhe treiben. Und auch die osteuropäischen Mitgliedsländer werden den Geldfluss in den Süden nicht ohne Gegenleistung abnicken.