Gegensätzliche Interessen

Hazem Ahmed/REUTERS Mit Hilfe der Türkei auf dem Vormarsch: Truppen der Tripolis-Regierung nach Einnahme des Al-Watija-Stützpunkts (18. Mai)

Imperialismus ist kein Wattepusten. Das bekommt das politische Personal in Berlin momentan ausgerechnet vom türkischen Despoten Recep Tayyip Erdogan vorgeführt. Denn während man hierzulande mit der aufgeblasenen Berliner Libyen-Konferenz im Januar noch krachend an einer Vermittlung im libyschen Stellvertreterkrieg gescheitert ist, könnten die Geländegewinne der »Nationalen Konsensregierung« Libyens (GNA) in den letzten Wochen, die ohne die Unterstützung Ankaras undenkbar wären, den abtrünnigen General Khalifa Haftar in naher Zukunft an den Verhandlungstisch zwingen.

Anfang des Jahres gab es für Haftar kaum einen Grund, Kompromisse einzugehen. Seine Offensive auf Tripolis setzte die GNA schwer unter Druck. Da deren Truppen aus eigenständig operierenden und untereinander zerstrittenen Privatmilizen bestehen, sah es so aus, als könne der General ruhig abwarten, wie die Allianz seiner Gegner zerfällt. Um den Druck zu erhöhen, leistete sich der Warlord gar die Blockade des von ihm kontrollierten libyschen »Ölhalbmonds« im Golf von Sirte, wo die wichtigsten Ölexporthäfen des Landes liegen.

Doch binnen weniger Wochen hat die GNA nicht nur die meisten Stellungen Haftars im Westen des Landes eingenommen, sondern vertreibt dessen »Libysche Nationalarmee« (LNA) auch aus dem Süden von Tripolis. Möglich ist dies dank eines Militärabkommens zwischen der Türkei und der GNA-Regierung vom November vergangenen Jahres. Seitdem intensiviert Ankara seinen Drohnenkrieg gegen Haftars Truppen, liefert Waffen und schickt Militärberater und Tausende Söldner aus den okkupierten Regionen Syriens nach Tripolis. Hintergrund der türkischen Intervention ist die im Abkommen ebenfalls vereinbarte Aufteilung der Seegrenze zwischen Ankara und Tripolis. Darin erhebt die Türkei den Anspruch auf ein Gebiet im Mittelmeer, in dem reiche Erdgasvorkommen vermutet werden.

Der Vorstoß trifft auf heftigen Widerstand von Griechenland, Zypern, Israel und Ägypten, die ihrerseits Teile des Gebiets beanspruchen. Mittlerweile haben sich Frankreich und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) an die Spitze der düpierten Koalition gesetzt. Dies lässt das Eskalationspotential im libyschen Stellvertreterkrieg erahnen, schließlich sind die VAE und Ägypten die Hauptunterstützer Haftars. Und auch Frankreich ist nachweislich aufseiten Haftars in den Krieg involviert gewesen. 2016 musste Paris die Anwesenheit von Spezialkräften im Land zugeben, nachdem ein Hubschrauber mit französischer Besatzung über Bengasi abgestürzt war. Mehrmals lud Präsident Emmanuel Macron in der Vergangenheit Haftar zu Gesprächen ein, womit er den Warlord in Europa erst salonfähig machte.

Und auch in der am Montag in einem UN-Bericht offengelegten Geheimmission »Project Opus« von 2019 spielen französische Staatsbürger eine Rolle. Damit hat sich Paris in der Vergangenheit nicht nur Freunde gemacht: Die EU, insbesondere Italien, bemüht sich seit 2015 mit viel Geld, Haftars Gegner von der »Konsensregierung« in das eigene Grenzregime einzubauen. Dass die als »Küstenwache« fungierenden Milizen in Libyen gestrandete Flüchtende systematisch misshandeln, verkaufen und versklaven, wird von europäischen Politikern folgenlos zur Kenntnis genommen.

Bei Streit unter Partnern hilft es bekanntlich mitunter, auf gemeinsame Rivalen zu verweisen. So rückt in den letzten Tagen die Präsenz der privaten russischen Sicherheitsfirma »Wagner« in den Fokus. Wie UN-Ermittlungen Anfang Mai dokumentierten, kämpfen über 1.000 Söldner der Wagner-Gruppe verdeckt in den Reihen Haftars. Moskau dementiert bislang, dass diese auf Geheiß der russischen Regierung im Land seien. Dies behauptete am Dienstag der Kommandeur des US-Afrikakommandos, Stephen Townsend. Er warf Russland vor, am 19. Mai acht Kampfjets zum Al-Jufra-Flughafen zur Unterstützung der Söldner gebracht zu haben. Diese seien vorher in Syrien übermalt worden. Die vorgelegten Bilder sind allerdings undatiert.

Bereits am Montag seien nach Angaben der Taz, die sich auf einen Kommandeur der GNA-Truppen berufen, drei Antonow-Militärtransporter in Bani Walid gelandet, um »von der Front abgezogene russische und syrische Kämpfer« nach Bengasi, Haftars Hauptsitz, zu fliegen. Überprüfen lässt sich das nicht. Fakt ist, dass der General bislang über einen heißen Draht nach Moskau verfügte. Mehrmals traf er sich in den vergangenen Jahren mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow. Der wiederum bekräftigte am Dienstag in einem Gespräch mit Aguila Salih, dem Vorsitzenden des Repräsentantenhauses der Gegenregierung im ostlibyschen Tobruk, dass Moskau sich für eine sofortige Waffenruhe und politische Gespräche einsetze, die in einen Einigungsprozess münden sollen. Interessant ist die Wahl des Gesprächspartners: Das Verhältnis der formal Verbündeten Salih und Haftar gilt seit April als angespannt.

Dass das antirussische Narrativ die handfesten Interessengegensätze der NATO-Partner in Libyen überdecken kann, ist zweifelhaft. Allerdings mehren sich in den letzten Tagen die Appelle verschiedener Staatschefs für einen Waffenstillstand. Dies lässt eine erneute Verhandlungsrunde wahrscheinlicher werden. Ob dadurch Berlin wieder einen Fuß in die Tür bekommt, hängt auch davon ab, wie erfolgreich sich das politische Personal hierzulande als »interessenloser Vermittler« inszenieren kann. An mangelnder Dreistigkeit wird dieses Vorhaben kaum scheitern.