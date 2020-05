Benjamin Liss/dpa Letztlich erfolglos: Beschäftigte des Maschinenbauers Voith demonstrieren gegen die Schließung des Werkes (Sonthofen, 9.3.2020)

Der Streik bei Voith im Allgäu ist vorbei. Seit Mittwoch arbeiten Sie und Ihre Kollegen wieder. Wie war das nach über einem Monat Ausstand?

Ein Teil der Beschäfigten hat die Arbeit wieder aufgenommen, während ein anderer bezahlt nach Hause geschickt wurde. Die Stimmung ist erst mal sehr gedrückt. Unser historisches Getriebewerk in Sonthofen wird geschlossen. Von den 517 Arbeitsplätzen soll lediglich ein Büro mit 167 Angestellten bis 2023 bleiben. Es gibt etwas höhere Abfindungen, als es der noch nicht unterschriebene Sozialplan des Gesamtbetriebsrates vorsieht. Es ist nicht alles schlecht, was wir erreicht haben. Es bleibt ein bitterer Beigeschmack. Aber eine Schließung kann man leider nie durch irgendeinen Geldwert kompensieren.

Was hat zu dem Unmut in der Belegschaft geführt?

Voith hat zwar probiert, unsere Getriebe in Crailsheim fertig zu montieren, sind damit aber noch nicht so weit. Wir machen hier keine Produktion von der Stange, sondern Spezialanfertigungen. Das ist wie bei einem Bergschuh: Wir nehmen quasi bei jedem Kunden individuell Maß und schustern den perfekten Stiefel für seine Füße. In Crailsheim gibt es dann eher Schuhe in Modulbauweise, wo vielleicht mal hier ein Stück abgeschnitten oder da angeklebt wird. Aber denen fehlt die jahrzehntelange Erfahrung, die wir sammeln konnten. Unser Streik hat gerade angefangen, Voith richtig wehzutun, und genau dann wird er abgebrochen.

Warum wurde der Streik jetzt abgebrochen?

Das ist, was viele Kollegen nicht verstehen. Viele glauben, wenn wir nur zwei Wochen weitergestreikt hätten, wäre ein viel besseres Ergebnis drin gewesen. Aber die IG Metall fand, dass mehr nicht herauszuholen sei. Die Geschäftsleitung meinte wohl, dass das Angebot nur gilt, wenn wir sofort wieder anfangen zu arbeiten. Am Sonntag haben wir die Info bekommen, dass es eine Einigung gibt, Montag gab es per Videokonferenz eine kurze Information zu den Eckpunkten, und am Dienstag fand schon die Urabstimmung statt.

In der knapp zweistündigen Videokonferenz am Montag, in der nur die Verhandlungsleitung gesprochen hat, gab es weit über hundert schriftliche Fragen an das Podium. Die Diskussion hat sich dann aber sehr in Details verloren. Am Ende musste jeder zu Hause allein und in kurzer Zeit vor dem Bildschirm eine Entscheidung treffen.

Sollte so etwas nicht auf einer Streikversammlung entschieden werden?

Auf jeden Fall! Ohne Corona hätte es bestimmt auch eine große Versammlung gegeben, und da wären die Diskussionen anders gelaufen. In den Chatgruppen vieler Bereiche und Schichten hat sich gezeigt, dass die Bereitschaft zum Weiterstreiken vorhanden war.

Auch ohne Coronapandemie hätten 25 Prozent Zustimmung gereicht, um den Streik zu beenden.

So sagt es die Satzung der IG Metall. Uns bleibt leider nichts anderes übrig, als zu akzeptieren, dass nicht mehr zu holen war. Es gibt wohl keine rechtliche Grundlage, um gegen eine Schließung zu streiken. Der Streik geht immer nur um einen Sozialtarifvertrag. In dem lassen sich nur monetäre Sachen regeln. Hier ist die Frage, ob gerade bei wirtschaftlich gut funktionierenden Standorten die Mitbestimmung von Betriebsrat usw. wirklich ausreichend ist. Die Kreativität von uns Beschäftigten wird hier deutlich unterschätzt.

Sie waren die ersten, die seit Ausbruch der Pandemie in der BRD in den Streik traten. Welche Bilanz ziehen Sie?

Es war sehr schwierig, während der Pandemie richtig zu kämpfen. Aber wir haben alle das Beste ­daraus gemacht. Auch die Androhung oder das Durchziehen von einer Verstaatlichung wäre möglicherweise ein gutes Mittel gewesen, um unseren Standort zu erhalten.

Eigentlich müssten Entlassungen während der Pandemie verboten werden. Denn wenn wir unser Recht auf den Arbeitskampf nicht wie gewohnt ausüben können, sollte auch die Gegenseite nicht handeln dürfen. Zumindest gab es ein Friedensangebot von der IG Metall. Sie haben vorgeschlagen, den Schließungsbeschluss auf Eis zu legen und nach der Pandemie neu zu verhandeln. Hier hätte ich gern eine klare Ansage der Politik gehabt.