Brüssel will nationale Haushalte überwachen

Aris Oikonomou/AFP Pool/dpa Die EU-Kommissare Valdis Dombrovskis (l.) und Paolo Gentiloni warben am Donnerstag für den EU-Plan

Die EU-Kommission hat am Donnerstag erneut für ihr 750-Milliarden-Euro-Konjunkturpaket geworben. Die Kommissare Valdis Dombrovskis und Paolo Gentiloni betonten in Brüssel, dass die Krisenhilfen nur gegen Reformversprechen zu haben seien und das Geld gezielt in eine umweltfreundliche und modernere Wirtschaft fließen solle. Die EU-Staaten müssten detaillierte Aufbaupläne (Recovery and Resilience Plans) vorlegen, in denen sie erklären, wie sie die regelmäßigen wirtschaftspolitischen Empfehlungen der EU-Kommission umsetzen werden. Die Pläne sollen von der EU-Kommission und von einem Ausschuss der Mitgliedstaaten geprüft und bewilligt werden. Anschließend würden Fortschritte beobachtet und das Geld auch nur portionsweise ausgezahlt, sagte Dombrovskis.

Eine Fraktion des deutschen Kapitals schäumte: Länder wie Spanien und Italien sollten sich erst mal sanieren, sagte der AfD-Bundestagsabgeordnete Kay Gottschalk dem Deutschlandfunk. Der Abgeordnete im EU-Parlament Markus Ferber (CSU) monierte im RBB-Inforadio, das Programm sei nicht sauber gegenfinanziert und der Einstieg in eine Verschuldungsfalle. FDP-Chef Christian Lindner äußerte gegenüber dpa: »Aber wir wollen keine Anreize dafür setzen, dass auch schon vor Corona notwendige Reformen in den Mitgliedsländern unterbleiben.«

Hingegen unterstützen der Deutsche Industrie- und Handelskammertag sowie der Bundesverband der Deutschen Industrie das Vorhaben grundsätzlich. »Aus Sicht deutscher Unternehmen ist entscheidend, dass am Ende eine Vereinbarung getroffen wird, die dem Binnenmarkt wieder auf die Beine hilft«, erklärte DIHK-Präsident Eric Schweitzer. Vor einem zu starken Fokus auf Umweltprojekte warnten beide Verbände jedoch.

Zuspruch kam auch von seiten der SPD und der CDU. Friedrich Merz, der sich erfolglos um den CDU-Parteivorsitz beworben hatte, sagte dem DLF: »Ich gehe so weit zu sagen, das ist wahrscheinlich die letzte Chance für Europa in der Welt des 21. Jahrhunderts. Es steht im Raum die Frage: Champions League oder Kreisklasse?« (dpa/AFP/jW)