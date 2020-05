So früh wie möglich

REUTERS/Maxim Shemetov Verschobene Parade: Der leere Rote Platz in Moskau am Tag des Sieges (9.5.2020)

Russlands Führung hofft, dass das Land inzwischen den Gipfel der Pandemie hinter sich hat. In diesem Sinne äußerte sich jedenfalls am Dienstag Präsident Wladimir Putin. Die Zuversicht gründet sich darauf, dass die Zahl der Neuerkrankungen seit einigen Tagen abgenommen hat. Freilich sind die absoluten Zahlen nach wie vor hoch: Am Dienstag waren es über 8.300 Neufälle, die Gesamtzahl der Infizierten wurde mit 370.680 angegeben. Von ihnen seien knapp 143.000 inzwischen wieder genesen, teilte der Krisenstab mit; rund 40 Prozent der Infizierten entwickelten keine Symptome.

Auch wenn sich die Lage in Moskau und St. Petersburg zu entspannen scheint, ist sie in manchen Teilen der russischen Provinz nach wie vor kritisch. Dies gilt insbesondere für die »Armenhäuser« Russlands im Nordkaukasus. So ist die Teilrepublik Dagestan ein Infektionsschwerpunkt, und im benachbarten Tschetschenien ist Republikchef Ramsan Kadyrow offenbar so schwer erkrankt, dass er mit einer Schädigung von 50 Prozent seiner Lunge in eine Moskauer Spezialklinik gebracht werden musste.

Das verweist indirekt auf die Defizite bei der Gesundheitsversorgung für die breite Masse der Bevölkerung. Vor allem die Überlastung des Gesundheitswesens hat inzwischen dazu geführt, dass nach einer Umfrage des Levada-Instituts das Vertrauen in den russischen Staat bei 61 Prozent der Befragten geschwunden ist.

In dieser Situation wird für die Regierung die Frage akut, was mit dem großen innenpolitischen Projekt dieses Jahres geschehen soll: der Volksabstimmung über die von Putin im Januar angekündigten Verfassungsänderungen. Sie sollte ursprünglich am 22. April stattfinden, wurde dann aber wegen der Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben. Inzwischen sickern aus dem Umfeld der Präsidialadministration drei mögliche Daten durch: der 24. Juni, der 1. oder 8. Juli. Alles entscheide sich letztlich in den nächsten Tagen mit Blick auf die epidemiologische Situation, berichtete am Dienstag das Portal Vedomosti.

Der bevorzugte Termin des Kreml sei der 24. Juni, heißt es dort unter Berufung auf das Umfeld von Putin. Denn für diesen Tag hat der Präsident am Dienstag das Nachholen der am 9. Mai wegen der Pandemie ausgefallenen Siegesparade angeordnet. Gesundheitliche Risiken für die Teilnehmer sollten »so weit wie möglich vermieden« werden. Das Datum erinnert an die historische Siegesparade am 24. Juni 1945. Eine Abstimmung an diesem Tag sollte nach der ursprünglichen Kalkulation des Kremls die Bevölkerung patriotisch mobilisieren. Allerdings ließ sich Putin die Gelegenheit entgehen, so dass diese Option wohl nicht mehr verfolgt wird.

Das Dilemma bleibt: Die Präsidialkanzlei möchte möglichst rasch abstimmen lassen, bevor die Bevölkerung die Folgen der Wirtschaftskrise in vollem Umfang spürt. Die Regionalbehörden, auf deren Schultern die Bekämpfung der Pandemie in der Praxis lastet, scheinen überwiegend für einen Aufschub einzutreten. Die sicherste Option, die Verfassungsabstimmung mit dem »Einheitlichen Abstimmungstag« im September zusammenzulegen, gilt allerdings im Kreml als »nicht wünschenswert«. Vor allem, weil die Unzufriedenheit der Bevölkerung tendenziell wächst: Nach den letzten Umfragen liegen die Befürworter und die Gegner der Verfassungsreform inzwischen mit 48 bzw. 47 Prozent gleichauf. Ihr zentraler Punkt, die Option für Putin, nach 2024 nochmals zwei Amtszeiten zu absolvieren, ist offenbar unbeliebt: 62 Prozent der Befragten sprachen sich unlängst für die – offiziell nicht zur Diskussion stehende – Möglichkeit aus, ein Höchstalter des Präsidenten festzulegen.

Das staatliche Meinungsforschungsinstitut WCIOM ermittelte im April, dass die sozialen Aspekte der Verfassungsreform für die Leute wesentlich wichtiger sind als die Frage weiterer Amtszeiten Putins. Eine Garantie des staatlichen Gesundheitswesens im Grundgesetz hielten zum Beispiel 95 Prozent der Befragten für wichtig, die Garantie jährlicher Anpassungen der Renten an die Inflation 93. Die Frage der Amtszeitverlängerung lag in ihrer gefühlten Relevanz mit 64 Prozent deutlich dahinter.