Problematischer Auftakt

Georg Hochmuth/APA/dpa Soll dem »Ibiza-Ausschuss« vorsitzen, weist aber Nähe zu Beschuldigten auf: ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (Wien, 14. März)

Gut ein Jahr nachdem die Veröffentlichung des »Ibiza-Videos« die Regierung aus ÖVP und FPÖ zu Fall brachte, beginnt nächste Woche die politische Aufarbeitung. An 42 Befragungstagen soll im Ibiza-Untersuchungsausschuss die »mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung« ermittelt werden, wie es offiziell heißt. Für Diskussionsstoff ist bereits vor dem eigentlichen Start gesorgt: Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka weise »zahlreiche problematische Naheverhältnisse« zu Beschuldigten und ihnen nahestehenden Personen auf. Als Ausschussvorsitzender sei der ÖVP-Politiker ungeeignet, kritisiert die Opposition laut Nachrichtenagentur APA vom Montag. Für den heutigen Dienstag hat Sobotka eine Pressekonferenz einberufen, in der er offenbar zu den Anschuldigungen Stellung nehmen will.

Aufgearbeitet werden soll im Ausschuss eine ganze Reihe an Ungereimtheiten, die im Zusammenhang mit der eineinhalbjährigen Amtszeit von ÖVP und FPÖ ans Licht kamen. Es soll nicht nur um den Inhalt des siebenminütigen »Ibiza-Videos« gehen, sondern auch um die teils dubiosen Postenbesetzungen in staatsnahen Unternehmen sowie mutmaßlich illegale Parteispenden, mit deren juristischer Aufarbeitung nach wie vor die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft befasst ist.

Und hier kommen auch Sobotkas vermeintlich »problematische Naheverhältnisse« ins Spiel. Er soll während der türkis-blauen Regierungsperiode mehrfach Vertreterinnen und Vertreter des Glücksspielkonzerns Novomatic getroffen haben, etwa den Eigentümer Johann Graf. Zudem pflege er zahlreiche direkte und indirekte Kontakte zu Novomatic-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern sowie zentralen Akteuren im Zusammenhang mit dem Ausschuss. Der Glücksspielkonzern steht im Zentrum der sogenannten Casinos-Affäre, mit der sich der Ausschuss ebenfalls befassen wird.

Die FPÖ soll Novomatic laxere Glücksspielgesetze in Aussicht gestellt haben, im Gegenzug habe sich der Konzern für einen Posten des FPÖ-Bezirksrats Peter Sidlo als Finanzvorstand der teilstaatlichen Casinos Austria AG eingesetzt. Fragwürdig wirkte die Postenbesetzung, da es sich bei Sidlo, langjähriger Weggefährte vom Ex-FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache, um einen bis dato unbekannten Bezirksrat handelte, der kaum Erfahrung im Glücksspiel oder der Führung größerer Unternehmen vorzuweisen hatte. Alle Beteiligten bestreiten die Vorwürfe.

Nationalratspräsident Sobotka gilt wegen der genannten Kontakte laut SPÖ und Neos als »befangen«, es sei nicht davon auszugehen, dass er »hier die gebotene unabhängige, sachliche und objektive Verfahrensleitung gewährleisten kann«. Die ÖVP nennt die Vorwürfe »absurd«, sie würden »täglich absurder«. Sie fordert eine öffentliche Entschuldigung von der Opposition, »wenn schon nicht zur Rettung ihrer eigenen Würde, dann wenigstens, um die Würde des Hohen Hauses nicht weiter zu beschädigen«, so ÖVP-Generalsekretärin Gabriele Schwarz laut APA. Am morgigen Mittwoch will Sobotka sämtliche Fraktionsführer zu einer Aussprache treffen. Was für die SPÖ wiederum ein klares Zeichen ist: Sobotka »weiß, dass er in der Tat ein Problem hat«.

Auch ein Blick auf die Ladungsliste des Ausschusses verspricht einiges an Diskussionspotential. Den Auftakt macht am 4. Juni Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Er hat als einer der wenigen in Österreich das gesamte auf Ibiza aufgenommene Material gesehen. Der von Süddeutsche Zeitung und Spiegel veröffentlichte Ausschnitt ist nur ein Teil eines rund siebenstündigen Videos. Nach Klenk folgen noch am selben Tag die beiden Hauptprotagonisten Strache und sein Parteikollege Johann Gudenus. Strache weist nach wie vor alle Vorwürfe zurück und sieht sich als Opfer einer Verschwörung. Kurz nach seinem Scheitern als Vizekanzler hatte er angekündigt, sich für immer aus der Politik zurückzuziehen. Inzwischen gab er allerdings bekannt, mit seiner Liste »Team HC Strache« für die Wiener Landtagswahl im Herbst kandidieren zu wollen. Noch im Juni sollen Exfinanzminister Hartwig Löger sowie Bundeskanzler Sebastian Kurz (beide ÖVP) vor dem Ibiza-Ausschuss aussagen.