BRD plant Lockerungen für Tourismus

Fabian Sommer/dpa Korso aus Hunderten Bussen fährt am Mittwoch in Berlin über die Straße des 17. Juni vor dem Brandenburger Tor

Nach bundesweit umfangreichen Lockerungen der staatlichen Maßnahmen gegen die Coronapandemie sollen offenbar schon bald die Beschränkungen für Urlaubsreisen in Europa fallen. Die Bundesregierung will in der kommenden Woche ihren Plan für den »Neustart« der Tourismuswirtschaft vorlegen. Das Kabinett wolle sich am 3. Juni mit einem Eckwertepapier befassen, das als Gesprächsgrundlage für eine Einigung mit den Urlaubsländern auf Regeln für einen Infektionsschutz dienen soll. Das will die Deutsche Presseagentur laut Bericht vom Mittwoch aus Regierungskreisen erfahren haben.

Vorgesehen ist demnach auch, die generelle Reisewarnung für 31 Länder in Europa aufzuheben und mit Reisehinweisen zu ersetzen, die an die Lage angepasst sind. Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte bereits Gespräche mit den Nachbarstaaten und Urlaubsländern aufgenommen. Ein Eckwertepapier mit möglichen Hygieneregeln in Hotels und Pensionen sowie Vorgaben zur Nachverfolgbarkeit möglicher Infektionen war am Dienstag bekanntgeworden. Das Außenministerium machte zudem erneut deutlich, dass es keine weitere »Rückholaktion« von Urlaubern mit deutscher Staatsbürgerschaft geben werde.

Somit scheint sich die Bundesregierung vor allem dem Druck der deutschen Reisebranche zu beugen. Diese hatte eine schnelle Entscheidung über einen »Neustart des Tourismus« in Europa angemahnt. Die Anzahl der »aktiv Infizierten« sei in Österreich, Kroatien und Griechenland »zusammengenommen geringer als im Bundesland Bayern« erklärte der Präsident des Branchenverbands DRV, Norbert Fiebig, am Mittwoch. Eine Aufhebung von Reisewarnungen müsse ihm zufolge auf Basis des »tatsächlichen Infektionsgeschehens« erfolgen.

Um ihr Anliegen zu verdeutlichen, inszenierte die Reisebusbranche am Mittwoch eine große Protestfahrt durch die Berliner Innenstadt. Wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg berichtete, sollen sich zudem im Regierungsviertel Vertreter mehrerer Verbände mit Bundestagsabgeordneten getroffen haben. (dpa/jW)