Mächtige Förderer

Seth Herald/Reuters Teilnehmer einer Kundgebung gegen staatliche Pandemiemaßnahmen vor dem Sitz der Regierung in Ohio (Columbus, 20.4.2020)

Proteste gegen staatlich angeordnete Beschränkungen zur Eindämmung der Coronapandemie sind weltweit für Faschisten eine attraktive Gelegenheit, sich als politische Kraft des Widerstandes zu inszenieren und neue Anhänger zu gewinnen. In den Vereinigten Staaten spielen sie zudem eine entscheidende Rolle im Machtkampf zwischen der Bundesregierung von Präsident Donald Trump und den Gouverneuren der einzelnen Bundesstaaten.

Als jüngste Drohgebärde stellte der US-Präsident öffentliche Überlegungen an, die nächste Konferenz seiner Republikanischen Partei nicht wie geplant im Bundesstaat North Carolina stattfinden zu lassen. Zur Begründung hieß es, der dortige Gouverneur sei in »Shutdown-Laune«, wie die New York Times am Montag online berichtete. Trump und Teile seiner Anhängerschaft sichern sich seit Beginn dieses Machtkampfes gegenseitig Unterstützung zu. Er befürwortet die »Befreiung« einzelner Bundesstaaten, wo sich seit Wochen Gruppen zu sogenannten Re-Open-Protesten versammeln und als Trump-Getreue zu erkennen geben.

Auch offen faschistische Gruppierungen haben sich zu diesen Protesten zusammengeschlossen, wie das Nachrichtenportal Business Insider am Mittwoch vergangener Woche berichtete. Die Coronakrise sei »wie geschaffen« für die Verbreitung faschistischer Ideologie, erklärte der Soziologieprofessor Peter Simi dem Portal. Nicht lebenswichtige Geschäfte zu schließen und die Einwohner anzuweisen, zu Hause zu bleiben, habe diesen Gruppen die Chance eröffnet, ihre Propaganda »über die Übergriffigkeit der Regierung und darüber, dass die Regierung völlig korrupt und illegitim ist«, voranzutreiben.

Zunächst rekrutierten sich die Anti-Shutdown-Versammlungen aus einer »Koalition von Waffenaktivisten, Impfstoffgegnern und ängstlichen Geschäftsinhabern«, wie die Washington Post am 1. Mai berichtete. Demnach hätten in vielen Fällen die Proteste, welche von mächtigen Kapitalfraktionen unterstützt würden, auch Verbindungen zu einer Reihe von Internetsubkulturen. Genannt werden neben Impfparanoikern die »westlich-chauvinistische Gruppe der Proud Boys« und auch Verschwörungsideologen der rechten »Qanon«-Bewegung.

Die ersten Versammlungen seien von der Michigan Conservative Coalition und dem Michigan Freedom Fund organisiert worden, wie die New York Times am 22. April berichtete. Der Vorsitzende jenes Fonds verwalte demnach »die riesigen finanziellen Investitionen« von US-Bildungsministerin Elisabeth DeVos und ihrem Ehemann. Zudem gebe es weitere, direkte Verbindungen zum Weißen Haus. So bildete Trumps Regierung eine Beratergruppe für die »Wiedereröffnung der Wirtschaft«, der auch der rechte Wirtschaftskommentator Stephen Moore angehörte, wie das Blatt am 21. April berichtete. In einem Youtube-Video, das an dem Tag online ging, an dem er in die Beratergruppe berufen worden war, sagte Moore demnach, er habe »einen großen Spender in Wisconsin«, der zugesagt habe, Kaution und Anwaltskosten für jeden zu zahlen, der wegen Verstoßes gegen die Hygieneregeln verhaftet werde.