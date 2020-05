Müde und ausgebeutet

REUTERS/Juan Medina Gesundheitspersonal protestiert am Montag vor dem »La Paz«-Krankenhaus in Madrid

In Spanien haben am Montag Hunderte Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern vor Gesundheitszentren protestiert und mehr Personal für Hausarztpraxen, Krankenhäuser sowie Alten- und Pflegeheime gefordert. Die Initiative »Notwendige Gesundheitsarbeiter« (sanitarios necesarios) hatte die Fachkräfte dazu aufgerufen, ab 20 Uhr vor ihren Arbeitsplätzen schweigend auf ihre prekären Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen. Vor allem in der Hauptstadt Madrid folgten viele dem Aufruf.

Víctor Aparicio, einer der Sprecher der Initiative, erklärte gegenüber der Onlinezeitung Info Libre, Hintergrund des spontan über die »sozialen Medien« organisierten Protests sei »die psychologische und physische Müdigkeit« des Personals – verstärkt durch die Coronapandemie, die Spanien besonders hart getroffen hat. Es fehle an Schutzausrüstung, die Ansteckungsrate beim medizinischen Personal sei besonders hoch. Mittlerweile lässt die Entwicklung der Coronapandemie das Krankenhauspersonal in Spanien zumindest wieder ein wenig aufatmen. Nach Wochen hektischer Aktivität sind die Infektionszahlen dank einer strikten Ausgangssperre zurückgegangen.

Jetzt kehrt der Protest von Ärzten, Pflegern und Krankenschwestern zurück auf die Bildfläche. Seit Jahren kämpfen diese gegen Unterbezahlung, Privatisierung und die Flexibilisierung ihrer Arbeitsverhältnisse. Ein Großteil der Arbeitsverträge ist nur befristet und wird von Subunternehmen abgeschlossen. Insbesondere die Situation in der Region Madrid, die seit Jahrzehnten von dem rechten PP (Volkspartei) regiert wird, ist bezeichnend. Von den zu Beginn der Coronakrise von der Regionalregierung versprochenen 600 neuen Arbeitsverträgen im Gesundheitsbereich wurden lediglich 122 abgeschlossen. Wie die Tageszeitung El País am Dienstag berichtete, galten viele der angeboteten Verträge lediglich für eine Woche oder einen Monat. Auch in anderen Regionen werden Ärzte und Pflegekräfte kaum mehr auf unbegrenzte Zeit eingestellt.

Seit der letzten Krise ab 2008 wurde das spanische Gesundheitssystem systematisch kaputtgespart. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Efe vom Montag müsste Spanien heute mehr als 56.000 neue Krankenhausbetten schaffen und 21 Milliarden Euro in den Gesundheitsbereich investieren, um auf die durchschnittliche Anzahl an Betten in den OECD-Länder zu kommen. Dessenungeachtet plant der PP in der Region Madrid die nächste Privatisierung eines Krankenhauses: Im Rahmen einer sogenannten öffentlich-privaten Kooperation soll das Kinderhospital »Niño Jesús« in einem ersten Schritt teilprivatisiert werden. Auch die Altenpflegeheime der Region sind meist in privater Hand, nur 25 von 475 haben einen öffentlichen Träger – und registrieren derzeit deutlich mehr Todesfälle als jene in anderen Teilen Spaniens. Während auf Madrid 13 Prozent der in spanischen Heimen lebenden Senioren verteilt sind, stammen 31 Prozent der an Covid-19 Gestorbenen aus der Region.

Angesichts der dramatischen Lage hat die spanische Linksregierung bereits mehrfach Verbesserungen versprochen. »Ganz Spanien ist sich einig, dass wir das Gesundheitssystem stärken und die Mitarbeiter schützen müssen«, erklärte Vizepräsident und Podemos-Generalsekretär Pablo Iglesias bereits Mitte April im Privatsender La Sexta. Ende des Monats brachte Ministerpräsident Pedro Sánchez gar eine Verfassungsänderung ins Spiel, nach welcher der Gesundheitssektor ausschließlich öffentlich sein dürfte. So weitreichende Reformen werden sich jedoch kaum umsetzen lassen. Eine Zustimmung nicht nur der Rechten vom PP, der neoliberalen Ciudadanos oder der Faschisten von Vox, sondern auch der vielen kleinen und regionalen Parteien ist äußerst unwahrscheinlich. Zudem ist derzeit noch nicht einmal der Haushalt und somit die Mittel für das Gesundheitssystem gesichert.