Rhön-Klinikum und »Asklepios« fusionieren

Frankfurt am Main. Die private Krankenhauskette »Asklepios« hat grünes Licht für die Übernahme des Wettbewerbers Rhön-Klinikum AG erhalten. Das Bundeskartellamt genehmigte am Dienstag den Zukauf. »Bei der überwiegenden Mehrheit der Klinikstandorte von Asklepios und Rhön gibt es keine räumlichen Überschneidungen«, sagte der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt. Zur Rhön-Klinikum AG gehören Einrichtungen an insgesamt fünf Standorten, darunter das Universitätsklinikum Gießen und Marburg. (Reuters/jW)