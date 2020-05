Vorwurf Kadertätigkeit

Boris Roessler/dpa Protestzug gegen das Verbot der kurdischen Arbeiterpartei PKK (Frankfurt am Main, 18.10.2019)

Im Kampf des türkischen Staates gegen die Kurdenbewegung stehen deutsche Behörden ihm tatkräftig zur Seite. So hat nun die Bundesanwaltschaft vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz Anklage gegen einen kurdischen Aktivisten wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation im Ausland nach Strafrechtsparagraph 129 b erhoben.

Der türkische Staatsbürger Gökmen C. war zu Jahresbeginn am Fernbahnhof des Frankfurter Flughafens festgenommen worden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft beschuldigt ihn, als hauptamtlicher Kader der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) von Ende Juni 2017 bis Juni 2019 für PKK-Aktivitäten in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland verantwortlich gewesen zu sein. In dieser Funktion habe er Propagandaveranstaltungen und Versammlungen organisiert und Spenden für die PKK gesammelt.

Derzeit befinden sich insgesamt acht kurdische Aktivisten unter Terrorismusverdacht in deutschen Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft. So wird diesen Donnerstag ein aufgrund der Coronapandemie für zwei Monate ausgesetztes Verfahren gegen fünf kurdische Angeklagte, von denen sich drei in Untersuchungshaft befinden, vor dem OLG Stuttgart fortgesetzt. Den vier Männern und einer Frau wird in dem bereits seit April 2019 laufenden Prozess »Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland« vorgeworfen. Zusätzlich werden sie allerdings noch der Freiheitsberaubung, versuchten Nötigung und gefährlichen Körperverletzung beschuldigt. Diese Anklage der Bundesanwaltsschaft basiert nach Angaben des in Köln ansässigen Rechtshilfefonds für Kurden, »Azadi«, maßgeblich auf den Aussagen des Kronzeugen Ridvan Ö. Dieser gibt an, für die PKK tätig gewesen zu sein. »Während dieser Zeit hat er teilweise für die deutsche Polizei gearbeitet und sein Wissen über die Organisation offenbart«, heißt es in einer aktuellen Mitteilung des Rechtshilfefonds.

Eine Befragung des Kronzeugen, der sich mit einer neuen Identität im Zeugenschutzprogramm des Landeskriminalamtes an einem unbekannten Ort aufhält, durch die Verteidiger war nicht möglich, da dieser von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch machte. Allerdings habe sich inzwischen herausgestellt, dass Ö. »größtenteils unglaubhafte Angaben gemacht und in wesentlichen Anklagepunkten gelogen« habe, hieß es seitens Azadi. Die Verteidiger hatten demnach bereits zu Prozessbeginn kritisiert, »dass das Interesse der Strafverfolgungsbehörden an der Kriminalisierung kurdischer Aktivisten« dazu führe, »dass sie sich für die Rachegelüste eines abgewiesenen Liebhabers instrumentalisieren« lassen.

Dass vermeintlichen PKK-Kadern zusätzlich zur Anklage nach Paragraph 129 b StGB noch individuelle Straftaten in der Bundesrepublik vorgeworfen werden, wie in dem Stuttgarter Verfahren, ist die Ausnahme. In der Regel beschränken sich die Gerichte darauf, den Angeklagten in routinemäßigen Indizienprozesssen Kadertätigkeit für die PKK nachzuweisen. An sich völlig legale Handlungen, wie die Organisation von Kundgebungen gegen Kriegsverbrechen der türkischen Armee oder Wahlkampf für die in der Türkei kandidierende Linkspartei HDP, werden dann als terroristische Handlungen gewertet, wenn sie im Auftrag der PKK geschehen sein sollen.

Mit der entscheidenden Frage, ob der Befreiungskampf der PKK als terroristisch oder als ein legitimer Widerstand gegen Kolonialismus im Sinne des Völkerrechts zu werten sei, befassen sich die deutschen Gerichte gar nicht erst. Denn diese Entscheidung hat ihnen die Bundesregierung, die für Ermittlungen nach Paragraph 129 b StGB eine Verfolgungsermächtigung erteilen muss, schon gemäß ihrer außenpolitischen Interessen gegenüber dem NATO-Partner Türkei abgenommen.

Doch es kann auch anders laufen, wie sich in Belgien zeigte. Dort hatte der Kassationshof in Brüssel Ende Januar 2020 in einem Mammutprozess gegen rund 40 kurdische Politiker abschließend klargestellt, dass die PKK keine »terroristische Organisation«, sondern eine Partei in einem innerstaatlichen bewaffneten Konflikt sei, die daher nicht durch das nationale Antiterrorgesetz verurteilt werden könne.