Pressefreiheit in Gefahr

Markus Scholz/dpa »Lügenpresse – auf die Fresse!« ist mittlerweile eine gängige Parole unter rechten Demonstranten

Fälle, in denen Journalistinnen und Journalisten Opfer brutaler Übergriffe wurden, häuften sich in den letzten Wochen. Vor allem am Rande von Protesten, die von faschistischen Kleinstparteien oder rassistischen »Wutbürgern« organisiert werden, kam es jüngst zu Angriffen auf Medienschaffende. Unter Schlachtrufen wie »Lügenpresse – auf die Fresse!« versucht vor allem die extreme Rechte seit geraumer Zeit eine Pogromstimmung gegen Medienschaffende zu befördern, Journalistinnen und Journalisten einzuschüchtern und zu bedrängen. Angriffe, wenn auch in deutlich geringerer Anzahl, kommen hin und wieder auch von links. So machen Ermittler etwa Tatverdächtige aus dem »linken Spektrum« für den brutalen Angriff auf ein Drehteam der »Heute Show« am 1. Mai in Berlin verantwortlich. Gesicherte Erkenntnisse stehen hierbei allerdings noch aus.

Angriffe auf Medienschaffende sind inakzeptabel. Das Recht auf freie Berichterstattung wird von aggressiven Kreisen ebenso gefährdet wie das Recht der Medienmacher auf körperliche Unversehrtheit. Dass es seit einigen Jahren – etwa seit dem Aufkommen von Pegida in Dresden – vielerorts nur noch möglich ist, den Journalistenberuf unter Begleitung von Personenschützern auszuüben, dafür kann es keinerlei Rechtfertigung geben.

Besonders perfide sind Gewalttaten, wenn sie von Polizeibeamten ausgehen, deren Aufgabe eigentlich darin besteht, den Schutz von Menschen vor Übergriffen zu gewährleisten. So wurde am 1. Mai die Fernsehjournalistin Lea R., die mit ihrem Team in der Oranienstraße in Berlin-Kreuzberg eine Verhaftung gefilmt hatte, offenbar von einem Beamten gezielt ins Gesicht geschlagen. Die 22jährige Frau trug schwere Verletzungen davon. Bei ärztlichen Untersuchungen stellte sich heraus, dass mehrere Zähne durch den Faustschlag beschädigt wurden. R. fordert daher 10.000 Euro Schmerzensgeld. Der Gewalttäter soll angeblich in der 15. Einsatzhundertschaft tätig sein. Die Berliner Polizei bestätigt das nicht. Der Vorfall gewinnt zunehmend an Brisanz. Es mehren sich Hinweise, dass der Polizei keineswegs daran gelegen ist, den Vorfall aufzuklären. Vielmehr scheint es, als seien ermittelnde Beamte darauf erpicht, die Sache im Sande verlaufen zu lassen. So berichtete der Tagesspiegel am 22. Mai, dass ein namentlich bekannter Beamter des Landeskriminalamts Einfluss auf den Kameramann Paul J. genommen haben könnte, der am 1. Mai mit Lea R. zusammenarbeitete und selbst geschlagen wurde. J. wurde offenbar dazu bewegt, seine Anzeige gegen die am Übergriff beteiligten Beamten zurückzuziehen und lediglich eine Zeugenaussage abzugeben.

Rechtswidrige Polizeigewalt wird nur in seltenen Ausnahmefällen aufgeklärt. Den an Gewalttaten beteiligten Beamten wird bei den Staatsanwaltschaften und vor Gericht meist nicht nur ein Gewalt- sondern auch ein Wahrheitsmonopol zuerkannt. Opfer von staatlicher Gewalt sind hingegen meist auf sich gestellt. Zugleich werden ihre Aussagen meist angezweifelt.

Anders war es bei den Übergriffen vom zweiten Maiwochenende. Bei einer der »Hygienedemonstrationen«, die in allen größeren Städten stattfanden, kam es zu mehreren Übergriffen auf anwesende Journalisten. »Ich bin von zwei stadtbekannten Rechtsextremisten über den Alten Markt gejagt worden«, berichtete etwa Leopold Achilles, Fotograf des etablierten Dortmunder Medienprojekts Nordstadtblogger von einem Vorfall. Er habe sich in die Obhut der Polizei geflüchtet. »Das war kein gutes Gefühl.« Am meisten zu schaffen machte dem Fotografen die Spontanität des Angriffes – er kam aus heiterem Himmel. An anderer Stelle schlug ein Neonazi »mit Wucht gegen die Kamera von WDR-Reporter und Rechtsextremismusexperten Christof Voigt, so dass diese seinem Nebenmann ins Gesicht schlug«, berichten die Nordstadtblogger. »Dabei wurde der Kollege leicht verletzt. Polizeikräfte hätten die Situation erkannt und umgehend eingegriffen. Der Neonazi kam in Polizeigewahrsam«, heißt es dort weiter.

Mittlerweile sind auch die Gewerkschaften und Berufsverbände in diesen Fällen aktiv geworden. In bezug auf den Vorfall am 1. Mai in Berlin appellierte Renate Gensch, Landesvorsitzende der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union (DJU) in Verdi Berlin-Brandenburg, an Polizeipräsidentin Barbara Slowik und Innensenator Andreas Geisel »bei der Aus- und Weiterbildung der Polizeibeamten diese für solche Ereignisse zu schulen und ihnen die besondere Stellung der Presse nahezubringen«. Gerne sei die DJU auch bereit, entsprechende Schulungen zum Thema Pressefreiheit zu begleiten, so Gensch. Der Deutsche Journalisten-Verband NRW (DJV-NRW) verurteilte die »hinterhältige Attacke eines stadtbekannten Rechtsextremisten auf zwei WDR-Journalisten in der Dortmunder Innenstadt« und forderte die Sicherheitsbehörden auf, Journalistinnen und Journalisten umfassender zu schützen. Solche Überfälle seien »eine ernstzunehmende Gefahr« und »ein Angriff auf die Freiheit und Unabhängigkeit von Presse und Rundfunk«, stellte Frank Stach, Landesvorsitzender des DJV-NRW aus Dortmund, klar.