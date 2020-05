Gefährliche Zeiten für Frauen

REUTERS/Daniel Becerril Eine Frau mit einem Werbeplakat für die Regierungskampagne »Das Schweigen brechen« gegen Gewalt an Frauen in Nuevo Laredo (10.3.2020)

Coronazeiten sind für Frauen besonders gefährlich. Denn während das Zuhausebleiben zwar die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit dem neuartigen Virus verringert, erhöht es die Gefahr von geschlechtsspezifischer Gewalt. Eine am Montag (Ortszeit) von Mexikos Amt für öffentliche Sicherheit (SESNSP) veröffentlichte Statistik bestätigt nun diese Annahme. Demnach wurden im April, dem ersten Monat der Coronamaßnahmen in dem Land, so viele Frauen wie noch nie seit Beginn der statistischen Erfassung im Jahr 2015 mutmaßlich ermordet. Bei 70 der offiziell registrierten 337 Fälle geht die Behörde von einem Femizid aus, also einer Tötung aufgrund des Geschlechts. In den ersten vier Monaten dieses Jahres stieg die Zahl der Frauenmorde um 7,9 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum im vergangenen Jahr auf 1.259.

Unter dem Hashtag »Nosotras tenemos otros datos« (Wir haben andere Daten) machten feministische Gruppen und Einzelpersonen in den »sozialen Medien« nach der Veröffentlichung der Statistik ihrem Ärger Luft. Dabei warfen sie der Regierung von Präsident Andrés Manuel López Obrador vor, die Problematik nicht ernst genug zu nehmen. Tatsächlich hatte López Obrador in den letzten Wochen immer wieder erklärt, die Gewalt gegen Frauen habe während der Coronapandemie abgenommen.

Gleichzeitig musste die Regierung erst Ende vergangener Woche eingestehen, dass gerade die Coronakrise den Kampf der mexikanischen Regierung gegen sexualisierte Gewalt erschwert. So erklärte Innenministerin Olga Sánchez Cordero im Rahmen eines Treffens mit mehreren NGO und Frauenorganisationen, viele der Mittel etwa für Präventionsprogramme würden derzeit angesichts der »wirtschaftlichen und gesundheitlichen Krise« in das Gesundheitssystem fließen. Man bemühe sich jedoch um Ersatz.

Anfang des Jahres hatte ein Anstieg der registrierten Fälle von Gewalt gegen Frauen sowie eine Reihe besonders brutaler Femizide große Proteste in Mexiko ausgelöst. Wochenlang gingen feministische Kollektive auf die Straße und forderten ein konsequenteres Vorgehen der Regierung. Als die mexikanische Regierung die Menschen Ende März dazu aufforderte, wegen des Coronavirus zu Hause zu bleiben, warnten Organisationen vor einem Anstieg der Gewalt gegen Frauen.