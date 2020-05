Knatsch um Staatshilfe für Lufthansa

Britta Pedersen/dpa Bernd Riexinger, Bundesvorsitzender von Die Linke, wirkt desillusioniert: »Das Lufthansa-Management hat das Pokerspiel gewonnen«.

Oppositionspolitiker kritisieren das Verhandlungsergebnis, und die EU-Kommission droht ihrem wichtigsten Finanzier eine neue Runde im Fingerhakeln an: Das am Montag verkündete staatliche Rettungspaket für die Lufthansa AG wirft offenbar Fragen auf.

Neun Milliarden Euro stellt der Bund dem Konzern zur Verfügung. Neben einer seit längerem in Rede stehenden »stillen Beteiligung«, die ohne Einfluss auf die operative Führung ist, hat die Regierung sich zur Übernahme eines Aktienpakets von 20 Prozent bereit erklärt. Dies liegt zwar unterhalb einer »Sperrminorität«, soll aber Übernahmegelüste von vorwitzigen »Heuschrecken« oder sonstigen Spekulanten dämpfen.

Aus Brüssel verlautete, man habe bislang nicht mit der abschließenden Prüfung des Rettungspakets begonnen. Die dafür notwendige Notifizierung sei bislang nicht erfolgt, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Zu Auflagen wollte sie sich der Nachrichtenagentur dpa zufolge nicht äußern. Aus CDU-Kreisen hatte zuletzt die Meldung Panik verbreitet, die Kommission wolle die Lufthansa zur Abgabe von Start- und Landerechten an den Hauptstandorten Frankfurt am Main und München bewegen. Dagegen wolle sich die Bundesregierung mit einer Koalition aus dem Flughafenbetreiber Fraport, Gewerkschaften und Teilen der Opposition stemmen.

Klare Worte kamen vom Vorsitzenden der Partei Die Linke, Bernd Riexinger: »Das Verhandlungsergebnis ist ein schlechter Witz. Das Lufthansa-Management hat das Pokerspiel gewonnen.« Die Bundesregierung habe »damit eine Chance vertan. Den Preis dafür bezahlen die Beschäftigten und die Steuerzahler.« Auch beim Klimaschutz bleibe das Rettungspaket »trotz einiger sinnvoller Aspekte hinter den Möglichkeiten zurück«.

Den prokapitalistischen Stehsatz formulierte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt: »Nach der Krise muss die Lufthansa dynamisch in den internationalen Wettbewerb eintreten können«, sagte Dobrindt der Bild am Sonntag. Dies bedeute auch, »dass der Bund möglichst schnell wieder seine Beteiligungen abgeben muss«. Vermutlich bis zum nächsten Mal. (dpa/AFP/jW)