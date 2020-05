Shutdown bei Kaufhof

Pixabay.com/Montage: jW Das Sanierungskonzept der Kaufhauskette kritisierte Verdi am Dienstag als »ideenlos, unkreativ und Missachtung der Beschäftigten«

Schlimmer geht immer. Mit diesem Motto scheint die mit einem sogenannten Schutzschirmverfahren bei Galeria Karstadt-Kaufhof (GKK) verbundene Umstrukturierung verbunden zu sein. Neben Häuserschließungen soll ein Teil der Beschäftigten ausgelagert und die kürzlich wieder beschlossene Tarifbindung erneut ausgesetzt werden.

Überraschenderweise äußerte gestern die private Loitz-Stiftung Interesse an Karstadt Sports. Der Essener Unternehmer und Stiftungsdirektor Daniel Loitz sagte laut dpa, man wolle die GKK-Tochter übernehmen und habe Frank Kebekus, dem zuständigen Sachwalter im Schutzschirmverfahren, ein Angebot für die bundesweit 30 Karstadt-Sports-Häuser sowie die Zentrale in Essen gemacht, bisher aber noch keine Antwort erhalten.

Für das erst Ende Januar fusionierte Einzelhandelsunternehmen, das der Signa-Holding des österreichischen Immobilieninvestors René Benko gehört, sieht die Zukunft derweil rabenschwarz aus. Neben der Schließung eines Drittels bis zu knapp der Hälfte der noch 170 Häuser ist von einem Abbau von mehr als 10.000 der rund 30.000 Stellen die Rede. Die erst Ende 2019 mit Verdi vereinbarte Rückkehr in die Tarifbezahlung soll für 2020 und 2021 ausgesetzt werden. Ein Sanierungstarifvertrag soll den Entgeltverzicht festschreiben. Die Warenservice-Teams könnten ausgelagert und nach den schlechteren Logistiktarifen bezahlt werden. Möglicherweise wird auch das Reisegeschäft ausgelagert. Bis Ende Juni müssen Kebekus und der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz, die mit dem Schutzschirmverfahren beauftragt sind, ein abgestimmtes Sanierungskonzept vorlegen. Die Beschäftigten werden sie damit nicht auf ihre Seite ziehen können.

Gegen die Kahlschlagpläne positioniert sich die Verdi-Bundestarifkommission (BTK), die am Dienstag in Essen zusammenkam und ein Eckpunktepapier präsentierte. »Mit den Plänen des Generalbevollmächtigten und Sachwalters wird das Unternehmen gegen die Wand gefahren«, heißt es dort. »Dagegen wehren wir uns und fordern ein sofortiges Umdenken ein.« Dabei gehe es nicht allein um die Zukunft der Warenhäuser, sondern auch um die vieler Innenstädte. Die Tarifkommission lehnt den Verkauf wie auch den Teilverkauf des Unternehmens ab und sieht in Filialschließungen wie dem angekündigten Personalabbau »Zeichen des Missmanagements«. Man werde um jede Filiale und jeden Arbeitsplatz kämpfen. Abgelehnt werde auch jeglicher weitere Eingriff in die Löhne und Gehälter der Beschäftigten.

»Ohne ein tragfähiges und nachhaltiges Zukunftskonzept, an dem die Beschäftigten maßgeblich beteiligt werden, wird die BTK keinen Plänen vom Generalbevollmächtigten und Sachwalter sowie Management zustimmen«, heißt es weiter. Eigentümer und Gesellschafter sollten in die Zukunft der Warenhäuser investieren. Doch geht die Tarifkommission offenbar davon aus, dass am Ende Schließungen nicht verhindert werden, denn: »Wir fordern Modelle für Nachfolgekonzepte für die von Schließung bedrohten Filialen.« Und schließlich werden auch Staatshilfen gefordert.

Nach Informationen der Lebensmittelzeitung will die Signa-Holding nachhaltig in das Unternehmen investieren. Galeria solle »zu ›dem‹ Marktplatz der deutschen Innenstädte« gemacht werden, heißt es auf der Website des Fachblatts. Von 350 Millionen Euro Investitionssumme ist die Rede. Doch ein solcher Marktplatz dürfte mit den bestehenden Warenhäusern nicht mehr gemein haben als die Adresse.