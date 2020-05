Paracelsus-Kliniken: 4,2 Prozent mehr Gehalt

Berlin. In den Tarifverhandlungen zwischen Verdi und den Paracelsus-Kliniken wurde für die rund 4.500 Beschäftigten in deren bundesweit 34 Einrichtungen ein Ergebnis erzielt. Die Gehälter steigen in zwei Schritten um insgesamt 4,2 Prozent. Rückwirkend zum 1. Januar 2020 tritt die erste Erhöhung um 2,2 Prozent in Kraft. Zum 1. Januar 2021 kommen dann noch einmal 2,0 Prozent hinzu. Sylvia Bühler, Mitglied im Verdi-Bundesvorstand, meinte dazu am vergangenen Mittwoch: »Der Tarifabschluss bei Paracelsus zeigt, dass Sozialpartnerschaft auch in diesen schwierigen Coronazeiten funktionieren kann.« (jW)