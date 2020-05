Bayer giftet weiter

Haven Daley/AP/dpa Behälter mit dem Roundup-Pflanzengift von Bayer stehen in einem Regal in einem Baumarkt (San Francisco, 24.2.2019).

Bayer hat dem Nachrichtenportal Bloomberg zufolge eine Einigung über einen großen Teil der US-Klagen wegen des Unkrautgiftes Glyphosat erzielt. Das als Roundup verkaufte Gift wird von verschiedenen Studien neben seiner Schädlichkeit auf die Ökosysteme auch als krebserregend für den Menschen eingestuft. Bayer streitet bislang eine solche Gesundheitsauswirkung als wissenschaftlich unbegründet ab. Gerichtsurteile hatten jedoch schon in der Vergangenheit den Klagen krebskranker Personen Recht gegeben.

Laut Bloomberg soll der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern eine mündliche Vereinbarung zur Beilegung von geschätzt 50.000 bis 85.000 Klagen getroffen haben. Einige Anwälte der Klägerseite seien allerdings noch nicht bereit, einzulenken. Auch müsse der Aufsichtsrat von Bayer noch zustimmen. Die Zahlungen für die beigelegten Fälle dürften je zwischen einigen tausend und einigen Millionen US-Dollar liegen.

Insgesamt berichtet Bloomberg von geschätzten 125.000 Klagen in den USA, Bayer teilte aber mit, dass diese Zahl eine beträchtliche Anzahl potentieller Kläger umfasse, deren Klagen noch nicht eingereicht oder zugestellt wurden. Der Konzern gehe aber davon aus, dass die Zahl der Klagen im Zusammenhang mit Glyphosat weiter steigen wird. Die Klagewelle hat sich der Konzern mit dem 63 Milliarden US-Dollar schweren Kauf des Glyphosatentwicklers Monsanto ins Haus geholt.

Ende August rechnet Vorstandschef Werner Baumann mit einer Entscheidung im ersten Berufungsverfahren in den USA. Wie Bloomberg weiter unter Berufung auf mit den Verhandlungen vertraute Personen berichtete, will Bayer acht Milliarden US-Dollar für die Lösung aller aktuellen Fälle bereitstellen. Weitere zwei Milliarden US-Dollar sollen für künftige Klagen auf die Seite gelegt werden. Der Unkrautvernichter Roundup soll in den USA weiter für den Einsatz in Gärten und landwirtschaftlichen Betrieben ohne Sicherheitshinweis verkauft werden.

Die Kanzleien sollen sich dem Bericht zufolge zudem dazu verpflichten, künftig nicht mehr um neue Kunden zu werben und neue Kläger anzunehmen. Reuters hatte bereits im Februar berichtet, dass Bayer einem Insider zufolge eine Art Stillhalteabkommen mit den Anwälten anstrebt, die die US-Kläger vertreten. Die Kanzleien sollen auf Werbeanzeigen verzichten, um in Sachen Glyphosat auf Kundenfang zu gehen.

Normalerweise führen Vergleiche bei Klagen wegen Arzneien oder Verbrauchsgegenständen dazu, dass die Produkte mit einem Warnhinweis versehen oder ganz vom Markt genommen werden. Das verhindert weitere Klagen in der Zukunft und macht die Kosten und Risiken vorhersehbar. Doch beides ist für Bayer keine Option: Die Roundup-Produkte, die sich das Unternehmen für Milliarden durch die Übernahme von Monsanto eingekauft hat, sollen auf dem Markt bleiben.

Bayers zukünftigen Gewinnen aus diesem Giftgeschäft dürfte auch die Politik der EU-Kommission nutzen. Wie das Aktivistennetzwerk »Coordination gegen Bayer-Gefahren« (CBG) am Montag in einer Pressemitteilung berichtete, sieht ein EU-Papier vor, dass importierte Lebensmittel Rückstände auch von hier verbotenen Pestiziden enthalten dürfen. Laut CBG geht diese vorgesehene Rechtsaufweichung in erster Linie auf den Lobbyismus von Bayer zurück. Bayer-Aktien legten bis jW-Redaktionsschluss auf fast acht Prozent zu. (Reuters/jW)