privat Werden andernorts benachteiligt und angegriffen: Trans-Personen der Schule »Bachillerato Popular Mocha Celis«

Sie leiten in Argentinien die weltweit erste Schule speziell für transgeschlechtliche Menschen. Weshalb braucht es eine solche Einrichtung?

Obwohl sich die Situation von Trans-Personen in Argentinien in den letzten Jahren gebessert hat, können noch immer viele die Schule nicht beenden. Wie auch in anderen Ländern Lateinamerikas leben viele von Prostitution, die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 35 Jahren. An öffentlichen Schulen werden sie mit ihrem selbst gewählten Geschlecht häufig nicht akzeptiert oder sogar körperlich angegriffen.

Was machen Sie anders?

Die »Bachillerato Popular Mocha Celis« ist speziell auf die Bedürfnisse von Trans-Personen ausgerichtet. Es gibt hier neben Fächern wie Mathe und Biologie auch Kurse darüber, wie man als Trans-Person Arbeit findet. Es unterrichten sowohl Trans- als auch Nicht-Trans-Personen. Es gibt gemischte Toiletten sowie Unterrichtszeiten, die mit den Arbeitszeiten von Prostituierten vereinbar sind. Gegenwärtig haben wir 17 angestellte Lehrkräfte und etwa 130 Schülerinnen und Schüler.

Unsere Schule ist grundsätzlich offen für jeden Menschen über 16 Jahren. Es kommen auch welche aus anderen marginalisierten Gruppen: Migrantinnen und Migranten oder alleinerziehende Mütter etwa. Unser Grundsatz ist: Alle Menschen haben ein Recht auf Bildung. Dafür steht auch der Name.

Nach wem ist die Schule benannt?

Die Namensgeberin Mocha Celis saß als Trans-Person im Gefängnis. Als ihre Mitgefangenen herausfanden, dass sie weder lesen noch schreiben konnte, haben sie sie unterrichtet. Sie starb wenig später. Freunde von ihr sagen, sie wurde von Polizisten umgebracht.

Ich bin Dokumentarfilmer und habe vor zehn Jahren an einem Film über eine Trans-Gemeinschaft gearbeitet, die eine Textilfabrik gegründet hatte. Die Beteiligten wollten sich damit eine Alternative zur Prostitution aufbauen. Erst damals hatte ich die Lebensrealität der Trans-Bevölkerung kennengelernt – etwa, dass noch immer viele durch Polizeigewalt oder auf der Straße sterben.

Werden Abschlüsse Ihrer Schule im argentinischen System akzeptiert?

Selbstverwaltete Schulen für bestimmte Zielgruppen wie die »Mocha Celis« sind in Argentinien schon länger bekannt. Sie werden von der Regierung unterstützt. Die Abschlüsse, die man bei uns machen kann, sind anerkannt. Unsere Schülerinnen und Schüler können damit an die Universität und studieren.

Was bedeutet die Schule Ihnen persönlich?

Heute ist die Schule wie mein Zuhause. Ich erinnere mich besonders an den Moment, als die Schülerinnen und Schüler des ersten Jahrgangs nach ihrem Abschluss die ersten regulären Jobs ihres Lebens bekamen. Da wusste ich: Es hat sich gelohnt. In Chile und Paraguay wurden bereits ähnliche Schulen gegründet.

Welche Auswirkungen hatte das 2012 verabschiedete Gesetz zur Geschlechteridentität?

Das Gesetz erlaubt es Trans-Personen unter anderem, ihren Geschlechtseintrag bei den Behörden ändern zu lassen – ohne dafür medizinische Nachweise bringen zu müssen. Der Staat muss Menschen bei Operationen zur Geschlechtsanpassung unterstützen, wodurch die Zahlen der illegalen Eingriffe zurückgehen. Und nicht zuletzt hat es uns geholfen, die Schule zu gründen. Zur Eröffnung war sogar der argentinische Bildungsminister anwesend.

Wegen der Coronapandemie wurde die Schule geschlossen. Welche Perspektive haben Sie?

Argentinien steckt in einer Wirtschaftskrise, die Kosten für Strom und Miete steigen. Früher hat das Personal einen Teil des Lohns für die Deckung der Kosten abgegeben, jetzt können sich das viele nicht mehr leisten. Wir hoffen, dass die Stadtverwaltung uns unterstützt, sonst wissen wir nicht, ob wir die Schule weiterbetreiben können.