Vorsichtige Annäherung

Murad Sezer/REUTERS Ein türkisches Bohrschiff wird im östlichen Mittelmeer von der Marine eskortiert (6.8.2019)

Nach zehn Jahren Eiszeit ist am Sonntag erstmals wieder eine Maschine der israelischen Fluggesellschaft El Al zu einem Zwischenstopp in der Türkei gelandet. Anlass hierfür war nach offiziellen Angaben die Verladung türkischer Hilfsgüter, die die USA im Kampf gegen das Coronavirus unterstützen sollen. Allerdings mehren sich mit der Frachtlieferung die Zeichen, die auf eine Annäherung der beiden Länder innerhalb kürzester Zeit hinweisen. Am 7. Mai hatte es auf der offiziellen Twitter-Seite der israelischen Regierung geheißen, dass sie stolz auf ihre Beziehungen zur Türkei sei und diese in Zukunft stärker werden mögen. Als Frankreich, Griechenland, Zypern, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate die Türkei am 11. Mai in einer gemeinsamen Erklärung dafür rügten, in zypriotischen Hoheitsgewässern nach Erdgas zu bohren, und Ankara aufforderten, sich an das UN-Waffenembargo gegen Libyen zu halten, verzichtete Israel auf die Unterschrift, obwohl es ein strategischer Verbündeter Nikosias und Athens ist. Ergänzt wurden diese Schritte durch einen Artikel von Roey Gilad, dem Geschäftsführer der israelischen Botschaft in Ankara, auf der türkischen Nachrichtenseite Halimiz am 21. Mai, in dem er von gemeinsamen geopolitischen Zielen beider Staaten spricht.

Gilad schreibt darin unter anderem, dass sich die iranische Präsenz in Syrien auch gegen türkische Interessen richte und die libanesische Hisbollah eine große Rolle in der Schlacht von Idlib gespielt habe, in der bisher 50 türkische Soldaten gestorben sein sollen. Er führt aus, dass es notwendig sei, gemeinsame Herausforderungen auch gemeinsam anzugehen, und dies müsse nicht nur auf Syrien beschränkt bleiben. Schlusswort des Artikels war, dass der Ball nun bei der Türkei liege.

Die Landung der El-Al-Maschine in Istanbul am Wochenende weist darauf hin, dass auch die Türkei gewillt ist, ihre Beziehungen mit Israel zu verbessern. Diese hatten sich 2009 verschlechtert, als der damalige Ministerpräsident und heutige Staatschef Recep Tayyip Erdogan den israelischen Präsidenten Schimon Peres auf einer Podiumdiskussion auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos wegen Tel Avivs Gazapolitik kritisierte. Im Jahr darauf wurden acht türkische Bürger von israelischen Soldaten getötet, als sie auf dem Schiff »Mavi Marmara« die Blockade von Gaza durchbrechen wollten, um Hilfsgüter in den Küstenstreifen zu bringen. 2016 zahlte die Regierung Benjamin Netanhajus zwar 18 Millionen Euro an Entschädigung für die Familien der Opfer aus; allerdings brachte dieser Schritt nicht die erhoffte Verbesserung.

Dass die Türkei nun eine Annäherung vollzieht, hat vor allem mit der geopolitischen Sackgasse zu tun, in der sie sich befindet. Im östlichen Mittelmeer steht sie mit nahezu allen Nachbarstaaten auf Kriegsfuß. Dabei hat Ankara drei strategische Gegner ausgemacht, die es auf absehbare Zeit auch bleiben werden: Griechenland und Zypern, angeführt von Frankreich, das die Interessen des französischen Konzerns Total beim Fördern des zypriotischen Gases schützt. Ankara hingegen möchte einen Großteil des Rohstoffs selber ausbeuten, um seine Position als »Energiedrehschreibe« auszubauen. Um das Manövrierfeld der Dreierallianz einzuengen, hat die Regierung Erdogans bereits im November ein Abkommen zur Festsetzung gemeinsamer Seegrenzen mit der von der UNO anerkannten libyschen »Nationalen Konsensregierung« (GNA) von Fajes Al-Sarradsch geschlossen. Damit will Ankara seinen Zugriff auf die maritimen Gasreserven absichern, allerdings liegen zahlreiche griechische Inseln in dem beanspruchten Bereich. Oppositionelle Stimmen wie die Zeitung Cumhuriyet fordern seitdem, dass die Beziehungen zu Israel und Ägypten in einem nächsten Schritt ausgebaut werden müssten, um die »Front« der Gegner weiter zu verkleinern.

Nichtsdestotrotz ist die schrittweise Annäherung beider Staaten nicht vor Konflikten gefeit. Bereits in der Vergangenheit entzündeten diese sich oft an Israels Besatzungspolitik gegenüber den Palästinensern. Noch am Sonntag hat der türkische Präsident bezüglich möglicher Annexionen im Westjordanland erklärt, dass diese nicht toleriert würden. Was er in diesem Falle tun werde, konkretisierte er aber nicht.