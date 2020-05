UNO: Ernährung von Kindern in Gefahr

Themba Hadebe/AP/dpa Menschen stehen in Pretoria für Lebensmittel an

Rom. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) hat davor gewarnt, dass durch die Coronakrise die Ernährung von zehn Millionen Kindern weltweit in Gefahr gerät. Die Bewegungssperren und die wirtschaftlichen Auswirkungen der Viruskrankheit könnten zu einer akuten Mangelernährung besonders bei kleineren Kindern führen, erläuterten die Experten am Mittwoch. Sie befürchten, dass die lebensbedrohliche Form von Unterernährung als Folge der Covid-19-Pandemie um 20 Prozent zunehmen könnte – zumeist in ärmeren Ländern. Die Coronaausbreitung gefährde gerade die Familien, die auf Tageslöhne oder Überweisungen von Verwandten aus dem Ausland angewiesen seien. (dpa/jW)