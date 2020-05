Große Freiheit für die Libération?

Charles Platiau / REUTERS

Die Pariser Tageszeitung Libération soll vom nächsten Herbst an unter der finanziellen und administrativen Führung eines Fonds de dotation– juristisches Synonym für eine Stiftung – erscheinen. In einer am vergangenen Freitag in der eigenen Publikation veröffentlichten Mitteilung des Redaktionschefs Laurent Joffrin heisst es, das 1973 von Jean-Paul Sartre und Serge July als linksoppositionelle Alternative gegründete Journal werde mit diesem Schritt sein »Fortbestehen in schweren Zeiten« und seine »journalistische Unabhängigkeit« sichern.

Die neue Gesellschaftsform wird als »nichtkapitalistisch und unkündbar« bezeichnet. Der marokkanische Milliardär und Medienzar Patrick Drahi, der 2014 die stark defizitäre Libération übernahm, will nach eigenen Angaben nicht nur für den auf rund 50 Millionen Euro angewachsenen Schuldenberg geradestehen, sondern das Blatt als »Geber« auch künftig »persönlich begleiten«.Drahi, der mit seinen zahlreichen Unternehmen unter anderem auch in Portugal, Israel, den Vereinigten Staaten, Südafrika und Großbritannien Teile des internationalen Medienmarktes beherrscht, vermeidet damit einen von seiner in Luxemburg angesiedelten Holding »Altice France« offenbar zunächst geplanten aber als wenig lukrativ eingeschätzten Verkauf der Zeitung. Libération hatte in den vergangenen beiden Jahren die Zahl seiner Onlineabonnements zwar auf rund 40.000 Leser versechsfacht und auch seine Druckausgabe 2019 um rund sechs Prozent auf 71.466 Exemplare gesteigert, verzeichnete aber 2018 bei einem Geschäftsvolumen von 35 Millionen Euro immer noch ein Jahresdefizit in Höhe von knapp neun Millionen Euro.

In einem Brief an die 250 Beschäftigten, der am Donnerstag vergangener Woche verschickt worden war, verspricht Altice, »die neue, Struktur« werde der Zeitung die »totale verlegerische, wirtschaftliche und finanzielle Unabhängigkeit sichern«. Die neue Stiftung garantiere nicht nur »die aktuellen Rechte der Redaktion«, sondern verpflichte sich darüberhinaus, dem Journal quasi bedingungslos »die nötigen finanziellen Mittel für seine künftige Weiterentwicklung zu liefern«. Der ab Herbst verantwortliche »Fonds de dotation pour une presse indépendante« (Stiftung für eine unabhängige Presse) ist ein Modell, das sich am britischen Scott Trust orientiert. Dieser schützt seit 1936 die höchst erfolgreich Tageszeitung The Guardian vor kapitalistischer Übernahme.



Auch das 2008 vom Journalisten Edwy Plenel gegründete und inzwischen renommierte Pariser Nachrichtenportal Mediapart arbeitet in dieser Form. Nach eigenen Angaben ist die Zahl seiner Leser allein in den vergangenen vier Monaten um fast 30 Prozent gewachsen und stützt sich wirtschaftlich auf derzeit rund 210.000 zahlende Abonnenten. Während sich Mediapart in Frankreich zu einer allgemein beachteten journalistischen Größe entwickelte und sich, dem Beispiel des Guardian als angeblich weltweit drittgrößtem Onlinemedium dieser Art folgend, aus eigener Kraft sowie mit Hilfe seiner Leserschaft finanzielle Unabhängigkeit sichern konnte, ist die Zukunft der Liberation trotz der märchenhaft klingenden Zusagen weiter ungewiss.

Für die Redaktion habe die Entscheidung der Geschäftsleitung »den süßen Duft des Parfüms der Unabhängigkeit«, kommentierten die Kollegen der katholischen Pariser Tageszeitung Le Croix, enthalte aber auch »das Gift des Ungewissen in einer für Tagespresse schweren Zeit«. Libération habe kaum die Schlagkraft von Mediapart und könne sich noch viel weniger mit dem international beachteten Guardian messen.

Die Redaktion begrüßte zunächst das von Altice verkündete beabsichtigte Stiftungsgründung. Sie bedauerte gleichzeitig, dass die »in der Geschichte der Zeitung fundamentale Entscheidung unerwartet und nicht verabredet« in einem Moment gefällt worden sei, in dem die Beschäftigten wegen der Covidpandemie abwesend waren. In ihrem gleichzeitig mit der Erklärung des Verlags veröffentlichten Stellungnahme betont die Redaktion, die geplante Stiftung könne nur dann auf ihre Zustimmung bauen, wenn die versprochene Unabhängigkeit »juristisch, finanziell und sozial« garantiert werde, »insbesondere was die Absicherung des Personals auf lange Zeit« anbetreffe.