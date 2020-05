Vermögen von Assad-Cousin beschlagnahmt

Alexei Druzhinin/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Damaskus. Im Konflikt mit dem syrischen Milliardär Rami Machluf, der ein Cousin Präsident Baschar Al-Assads ist, hat die Regierung in Damaskus das Vermögen des Geschäftsmannes beschlagnahmt. Das geht aus einem Schreiben des syrischen Finanzministeriums hervor, das am Dienstag bekannt wurde. Machluf ist Haupteigner des Mobilfunkunternehmens Syriatel. Er galt als Unterstützer des Präsidenten. Allerdings verlangt die Regierung Gelder in Millionenhöhe von dem Unternehmen, die der Unternehmer für überzogen hält. Dem Brief des Finanzministeriums zufolge sollen mit der Beschlagnahmung Zahlungen an die syrische Regulierungsbehörde für Telekommunikation gewährleistet werden. Dabei geht laut Regierungsangaben um einen Betrag von mehr als 230 Milliarden Syrischen Pfund (rund 120 Millionen Euro). (dpa/jW)