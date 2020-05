Andrea Mayer neue Kulturstaatssekretärin in Österreich

Roland Schlager/APA/dpa

Wien. Andrea Mayer wird neue Kulturstaatssekretärin in Österreich. Sie übernimmt die Nachfolge von Ulrike Lunacek (Grüne), die in der vergangenen Woche nach nur wenigen Monaten im Amt ihren Rücktritt verkündet hatte. »Wir haben mit Andrea Mayer einen echten Profi gefunden, jemanden mit entsprechenden Managementqualitäten auch im Kunst- und Kulturbereich, jemand der krisenfest ist. Eben professionell, kompetent und engagiert«, sagte der für Kunst und Kultur zuständige Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Dienstag in Wien. Die 1962 in Amstetten (Niederösterreich) geborene Spitzenbeamtin war am Montag abend vom Erweiterten Bundesvorstand der Grünen für das Amt ausgewählt worden.

Vorgängerin Lunacek war zuletzt heftig von der Kunst- und Kulturszene in Österreich kritisiert worden. Ihr sei es nicht gelungen, das Vertrauen der Branche zu gewinnen, bekannte sie am Freitag bei ihrem Rücktritt. Der 62Jährigen war angekreidet worden, keine klaren Konzepte zum Neustart der Kulturszene nach der Corona-Pause entwickelt zu haben. (dpa/jW)