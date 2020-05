Nachschlag: Mit Teufel und Brechstange

REUTERS/Maxim Shemetov Moskau als düsterer Märchenwald aus Beton: Im Westen gilt Russland auch heute noch als unergründbares Mysterium

Für den Westen ist und bleibt Russland ein unergründliches Mysterium. Egal, um was es geht. Derzeit dreht sich natürlich alles um Corona, und der Deutschlandfunk macht sich daran, folgendes Rätsel für seine Zuhörer zu lösen: »Russland steht gut da«. Es geht um die niedrige Covid-19-Sterblichkeit in dem Land. Da müsste es doch mit dem Teufel zugehen, wenn da was dran wäre, denn, so weiß der Dlf: »In einem politischen System jedoch, das regelmäßig Wahrheitsverdrehung über Wahrheit stellt, bleiben Zweifel.« Auch wenn Gründe für die niedrige Sterblichkeit genannt werden, teils plausible – all das reicht nicht: »Restlos erklären lässt sie sich heute nicht.« Natürlich nicht. Zumindest wenn jemand davon überzeugt ist, dass im Westen immer alles besser laufen muss – per Naturgesetz sozusagen. Es ist diese Gewissheit, die in der gegenwärtigen Coronakrise wieder einmal – vor allem auch von der schreibenden Zunft – mit der Brechstange verteidigt werden will. (mik)