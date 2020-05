Hertz meldet Insolvenz in USA an

Justin Tang/The Canadian Press via AP Station des US-Autovermieters in der kanadischen Hauptstadt Ottawa

Drückende Schulden und die aktuelle Coronakrise haben den US-Autovermieter Hertz Global Holdings, Inc. in die Insolvenz gezwungen. Der Rückgang von Reisen habe zu einem »plötzlichen und dramatischen« Einbruch bei Umsätzen und Buchungen geführt, erklärte das Unternehmen am Wochenende. Während der Neuaufstellung in der Krise werde der Betrieb weitergeführt. Das internationale Geschäft des Autovermieters in Europa, Australien oder Neuseeland sei von dem Insolvenzantrag nicht betroffen – genauso wie Franchise-Partner.

Die Firma ist einer der größten Leihwagenvermieter weltweit. Allerdings scheint der US-Platzhirsch auch inzwischen ein »Zombieunternehmen« geworden zu sein, also eines, das ohne »Hilfen« (Schuldenerlass, Kapitalaufstockung) nicht mehr lebensfähig ist. Die Schuldenlast lag zuletzt bei rund 19 Milliarden Dollar. Nun beantragte das Unternehmen für insgesamt 30 Firmen der Holding Gläubigerschutz nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts.

Kern dieses Verfahren ist, ein Unternehmen zu sanieren, während Geldgeber zumindest auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten. Allerdings teilte Hertz mit, man habe sich mit seinen größten Gläubigern nicht vorab auf eine langfristige Reduzierung der Zahlungen einigen können. Außerdem hätten sich Hoffnungen auf eine Unterstützung durch die US-Regierung für Autovermieter zerschlagen. Diese Entwicklungen zwangen zum Insolvenzantrag. Das Wall Street Journal berichtete zugleich, der Konzern und die Gläubiger wollten noch einen Deal aushandeln, um eine Auflösung der Flotte aus Hunderttausenden Mietwagen zu vermeiden.

Das Unternehmen habe mehr als eine Milliarde Dollar (920 Millionen Euro) an Barbeständen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, hieß es in einer Mitteilung. Im März hatte man bereits erste Maßnahmen als Reaktion auf die Coronakrise eingeleitet. Es waren die üblichen: Rund 20.000 Mitarbeiter weltweit wurden beurlaubt oder entlassen – etwa die Hälfte aller Beschäftigten. Die Zahl der Fahrzeuge und Standorte wird reduziert. Man beabsichtige dennoch, Kunden weiterhin die gleiche Qualität anzubieten und Lieferanten sowie Beschäftigte zu bezahlen. Klingt irgendwie nach Werbung.

Der Konzern hat seinen Sitz derzeit in Estero im US-Bundesstaat Florida. Als Gründer gilt der Autoverkäufer Walter Jacobs, der 1918 in Chicago unter dem Namen Rent-a-Car, Inc. einen Verleih mit zwölf Fahrzeugen des Ford »Model T« gegründet. Fünf Jahre später wurde das Unternehmen vom Taxiunternehmer John Hertz übernommen und bekam seinen heutigen Namen. Die Schuldenlast trägt der Konzern seit einer »Heuschreckenplage«, sprich: einer zeitweisen Übernahme durch sogenannte Finanzinvestoren, vor rund 15 Jahren. (dpa/jW)