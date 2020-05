Spekulationen und Sanktionen

Khaled al-Hariri/REUTERS Ein zerstörter Laden des Telekommunikationunternehmens Syriatel von Rami Machluf (Deraa, 21.3.2011)

Seit Anfang Mai wird in Medien viel über das Verhältnis zwischen dem syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad und seinem Cousin Rami Machluf spekuliert. Die einen wollen »Risse in der Herrscherclique« in Syrien erkannt haben, andere mutmaßen über einen internen Machtkampf und auch darüber, dass Russland Assad die Pistole auf die Brust gesetzt habe, um von ihm viel Geld für den russischen Militäreinsatz in Syrien zu erhalten. Assad sei »in Moskau in Ungnade gefallen«, wollte eine andere Tageszeitung wissen, und es wurde auch über Pläne eines russisch-türkisch-US-amerikanischen Putsches gegen den syrischen Präsidenten spekuliert.

Nun also heißt es in einer Meldung der Deutschen Presseagentur (dpa) vom Freitag, dass ein Gericht gegen den Geschäftsmann Machluf eine Ausreisesperre verhängt habe.

Hintergrund der Strafmaßnahmen sind Steuerforderungen der Telekommunikationsbehörde, die Höhe dieser Forderungen wird von den Medien verschieden angegeben. Machluf gilt als einer der reichsten Männer Syriens und ist unter anderem Inhaber des größten syrischen Mobilfunkanbieters Syriatel. Wie viele reiche und superreiche Geschäftsleute im Land hat auch er es in den vergangenen Kriegsjahren offenbar versäumt, seine Steuern zu zahlen. Durch die seit Herbst 2019 geltende Wiederaufbausteuer dürfte sich der ausstehende Betrag noch weiter erhöht haben. Die Regierung soll zudem beschlossen haben, dass Machluf in den nächsten fünf Jahren keine öffentlichen Aufträge erhält.

Ob sich der Geschäftsmann überhaupt in Syrien befindet, ist ebenso unklar wie der Grund, warum er sich auf ungewöhnliche Art, mit einem öffentlichen Facebook-Appell, an den syrischen Präsidenten wandte. Tatsache ist allerdings, dass für Steuerschuldner sowie für andere »systemrelevante« Personen in Syrien ein Ausreiseverbot verhängt werden kann.

Das Vorgehen gegen Machluf unterscheidet sich nicht von den Maßnahmen, die bereits im vergangenen Herbst gegen andere reiche Geschäftsleute in Syrien verhängt wurden. Präsident und Regierung sind angesichts der immensen Kriegskosten, der Verschuldung gegenüber Russland und dem Iran sowie aus nationalem Interesse bedacht, so gut es geht, aus eigener Kraft auf die Beine zu kommen. Eine Möglichkeit ist, die Einnahmen aus Steuern zu erhöhen.

Die ökonomische Lage ist schlecht. Der Krieg hat zu mehr Schmuggel, Kriminalität und Korruption geführt. Verschärft werden die ökonomischen Kriegsfolgen durch wirtschaftliche Strafmaßnahmen, die von der EU-Kommission gegen den einstigen Handelspartner erstmals im Sommer 2011 verhängt worden waren. Seitdem wurden diese EU-Sanktionen jährlich erneuert und wiederholt sogar noch verschärft. Aktuell stehen 277 Personen und 71 Organisationen und Unternehmen auf der EU-Sanktionsliste.

Mitte Mai hatte die EU-Kommission zwölf Millionen Euro für humanitäre Hilfsgüter und für die Bekämpfung der Covid-19-Epidemie angekündigt. Damit soll Syrern in Idlib im Nordwesten des Landes und in den Flüchtlingslagern im Irak, in der Türkei, Libanon und Jordanien geholfen werden. Wenn die EU-Sanktionen gegen Syrien aufgehoben würden, könnte das Land die eigene Bevölkerung besser versorgen.