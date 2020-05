Hongkong: Separatisten randalieren erneut

Kin Cheung/AP Photo/dpa Brennende Barrikaden in Hongkong am 24. Mai während gewalttätiger Ausschreitungen von Separatisten

Erstmals seit Beginn der Coronapandemie haben in Hongkong wieder Tausende für eine Abtrennung der Sonderverwaltungsregion von der Volksrepublik China demonstriert. Die Polizei setzte Tränengas, Pfefferspray und Wasserwerfer ein. Dutzende Personen wurden festgenommen.

Auslöser der Proteste am Sonntag sind Beijings Pläne für ein Sicherheitsgesetz, das sich gegen Randalierer und Separatisten in Hongkong richtet. Trotz Beschränkungen für Versammlungen in der Coronakrise gingen in den Einkaufsvierteln von Causeway Bay und Wan Chai Demonstranten auf die Straße. Radikale Aktivisten warfen Schaufensterscheiben ein. Wegen der Pandemie gelten in der dichtbevölkerten asiatischen Wirtschafts- und Finanzmetropole Abstandsregeln, die Gruppen von höchstens acht Menschen erlauben.

Gleichzeitig war es zu Aktionen von Unterstützern des neuen Sicherheitsgesetzes gekommen, die am Sonntag eine Onlinepetition für einen raschen Erlass des Gesetzes gestartet hatten. Bis zum gestern abend waren bereits über 100.000 Unterschriften von Bürgern Hongkongs gesammelt worden.

Der seit Freitag tagende Volkskongress soll zum Abschluss seiner Plenarsitzung am Donnerstag einen Beschluss verabschieden, der dem Ständigen Ausschuss des Parlaments einen Auftrag zum Erlass eines Gesetzes für Hongkong zum Schutz der nationalen Sicherheit gibt. Das Gesetz wendet sich auch gegen ausländische Einmischung.

Seit der Rückkehr der einstigen britischen Kolonie zu China 1997 wird Hongkong nach dem Grundsatz »ein Land, zwei Systeme« autonom regiert. Die Zugehörigkeit der Metropole zur Volksrepublik wird von den USA wie auch von der BRD völkerrechtlich anerkannt. Seit vergangenem Sommer toben in der Stadt gewalttätige Demonstrationen, die sich gegen die eigene Regierung sowie die Zugehörigkeit zu China richten. Die Coronapandemie hatte die Proteste zunächst zum Stillstand gebracht. (Xinhua/dpa/jW)