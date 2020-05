Ungesühnte Verbrechen

Pietro Paolini/TerraProject

Bernardo Jaramillo Ossa wurde am 2. September 1955 in Manizales geboren und engagierte sich schon früh in der »Unión Patriótica«, deren Vorsitz er ab 1987 innehatte. Der Präsidentschaftskandidat befand sich am 22. März 1990 am Flughafen »Puente Aéreo El Dorado« in Bogotá, wo ihn ein 17jähriger mit vier Schüssen in die Brust tötete. Später wurden für den Mord zwei Paramilitärs aus Antioquia verurteilt