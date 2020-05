Großbritannien weitet Kreditaufnahme aus

London. Der britische Staat hat im vergangenen Monat so viele Schulden aufgenommen wie nie zuvor. Das teilte die Statistikbehörde ONS (Office for National Statistics) am Freitag in London mit. Demnach belief sich die Neuverschuldung der öffentlichen Hand im April auf rund 62 Milliarden Pfund (knapp 69 Milliarden Euro), das sind 51 Milliarden mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz des Einzelhandels sei im Zuge der Coronakrise im April im Vergleich zum März um 18,1 Prozent eingebrochen. (Reuters/jW)