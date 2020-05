Äcker in Nordsyrien in Brand gesetzt

Damaskus. Hevin Ismail, Ratskovorsitzende der nordsyrischen Stadt Tel Abjad, hat die Türkei aufgefordert, Brandangriffe auf Äcker in der Umgebung der Stadt zu unterlassen. Am Freitag erklärte sie gegenüber der kurdischen Agentur Anha, Ankara und von der Türkei unterstützte Dschihadisten setzten den »Lebensunterhalt« der Menschen in Brand und führten Angriffe auf Feuerwehrleute durch. Tel Abjad ist Teil der »Demokratischen Föderation Nordsyrien«. (jW)