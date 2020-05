USA: Dritte Festnahme im Fall Arbery

Brunswick. Im Zusammenhang mit der Tötung des unbewaffneten schwarzen US-Bürgers Ahmaud Arbery im Bundesstaat Georgia hat es eine weitere Festnahme gegeben. Dem 50jährigen William B. werde unter anderem vorsätzlicher Mord zur Last gelegt, wie das Kriminalamt in Georgia am Donnerstag abend (Ortszeit) mitteilte. Nach Angaben des Anwalts der Familie des Opfers filmte William B. den Angriff am 23. Februar aus seinem Auto und sei ebenfalls bewaffnet gewesen. Es dauerte mehr als zwei Monate, bis es die ersten beiden Festnahmen wegen des Mordes an dem 25jährigen gab. Die Ermittlungen wurden erst aufgenommen, als der Fall durch ein Handyvideo breite Aufmerksamkeit erlangte. Arbery wurde beim Joggen getötet. (dpa/jW)