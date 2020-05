Spannungen zwischen Ankara und Athen

Athen. Türkische Einsatzkräfte haben griechischen Informationen zufolge seit Mittwoch eine kleine Insel im Grenzfluss Evros besetzt, die Griechenland gehört. Athen habe bereits Kontakt zu Ankara aufgenommen, um den Zwischenfall zu klären, hieß es am Freitag aus Kreisen des Außenministeriums in Athen. Aus der Türkei gab es zu dem Fall zunächst keine Informationen. Zudem war es in den vergangenen Tagen wiederholt zu Überflügen türkischer Kampfbomber über große bewohnte griechische Inseln wie Lesbos und Chios sowie Limnos gekommen. (dpa/jW)