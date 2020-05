Desillusionierung im besten Sinne

Kirill Kay/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/GhostPoet_live_at_Musica_Festival_2011%2C_Sydney%2C_Australia.jpg/creativ »Wenn der Künstler zu viele Möglichkeiten hat«: Ghostpoet

Es ist auch schon wieder knapp eine Dekade her, dass Obaro Ejimiwe seine erste Platte als Ghostpoet veröffentlichte. »Peanut Butter Blues and Melancholy Jam« war 2011 eine gesprochene Meditation über den Zustand der Welt und das Leben in Südlondon zu elektronischen Beats aus dem Laptop und schien damals wie ein Update der Dub Poetry von Linton Kwesi Johnson. Mit seinem dritten Album »Shedding Skin« (2015) modifizierte Ejimiwe seine Herangehensweise: Der Vortrag war immer noch so schläfrig gedimmt, als käme er durch eine dicke Cannabiswolke, aber die Begleitung bastelte er nicht mehr selbst am Rechner zusammen, sondern ließ sie von einer Band einspielen. Von da an klang er eher nach der alten Bristol-Truppe um Massive Attack und Tricky als nach Linton Kwesi Johnson. Daran hat sich auch auf »I Grow Tired but Dare Not Fall Asleep« nicht viel geändert.

Die Stimmung ist nach wie vor düster bis depressiv. »Breaking Cover« eröffnet das Album mit der Zeile »I am alive«, nur um in der zweiten Strophe »I wanna die« zu konstatieren. Nun ist ersteres ganz klar die Voraussetzung für zweiteres – ohne Leben kein Todeswunsch. Aber der formulierte Todeswunsch ist kein Endpunkt, keine Handlungsaufforderung an das Selbst, sondern eine Zustandsbeschreibung, ebenso wie das »I wanna know« und »I need a break« der folgenden Strophen. Eine ungefilterte Wiedergabe der direkten emotionalen Reaktionen auf die gesellschaftliche Situation. Und die ist immer schwieriger zu fassen, die Tragödie ist längst als – nicht minder gefährliche – Farce zurückgekehrt. Oder, wie es im Refrain des Stückes heißt: »It’s getting kind of complex these days / We better get our hard hats ready / (…) I don’t fear you anymore / But my back breaks under the weight.« Hier spricht der Wille, den Umständen furchtlos zu trotzen; den Schutzhelm aufzusetzen und zu verharren, der bekannten Gefahr ins Auge zu sehen und ihr zu zeigen, dass man selbst stärker ist, bei gleichzeitiger zerstörerischer, lähmender Angst vor dem noch diffusen Bösen, das da kommen mag.

»I Grow Tired but Dare Not Fall ­Asleep« ist wie alle Alben von Ghostpoet desillusioniert im positiven Sinne: Wenn man die Desillusionierung im Wortsinne begreift, also als Wegfall der Dinge, die man sich nur vormacht, als Lüften des Schleiers vor den Augen, ist sie die Grundbedingung jedes sinnvollen Handelns. Bei aller Schläfrigkeit des Vortrags beobachtet Ejimiwe hellwach und keinesfalls lethargisch. In »Rats in a Sack« verknüpft er den Windrush-Skandal – die unrechtmäßige Deportation von karibischen Einwanderern, die nach dem Krieg zum Wiederaufbau nach Großbritannien geholt worden waren – mit dem »Out means out«-Slogan der Brexiteers. Ghostpoet ist nach wie vor, trotz der gegenteiligen Erscheinung, einer der wachsten Beobachter Britanniens. Der gleichbleibende Fluss des Albums ist eher eine Stärke als eine Schwäche: »I Grow Tired but Dare Not Fall Asleep« ist ein Buch und keine Sammlung von Flugblättern.

Wenn es einen Schwachpunkt gibt, dann ist es »This Trainwreck of a Life«, ein auf französisch vorgetragenes Gedicht Ejimiwes, das irgendwie prätentiös in der Mitte des ansonsten extrem nüchternen Albums herumhängt. Eine Frage, die zwar müßig ist, sich aber immer wieder beim Hören das Albums aufdrängt: Tut es der Kunst unbedingt gut, wenn der Künstler zu viele Möglichkeiten hat, seine Vorstellungen umzusetzen? Konkret bedeutet das bei Ghostpoet: War das musikalische Umfeld seiner Texte nicht passender, als er es noch am Laptop baute? Als er versuchte, etwas zu schaffen, das zu erreichen ihm die Umstände nicht gestatteten? Oft ist das Sich-Strecken, um etwas zu erreichen, wesentlich spannender als das Erreichen. Und gerade bei Ghostpoet ist die Reduzierung aufs Wesentliche ein Gewinn für das Ganze. Dennoch: Das Album ist sehr gut und sehr wichtig. Und insgeheim auf eine Dubversion hoffen kann man ja trotzdem.