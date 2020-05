Industrieproduktion in Polen fällt um 25 Prozent

Warschau. Polens Industrieproduktion ist im April um 24,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. Das zeigten am Donnerstag veröffentlichte Daten des polnischen Statistikamtes GUS für den ersten Monat, in dem sich die coronabedingten Einschränkungen auf die Produktion auswirkten. Sichtbar war der wirtschaftliche Einbruch in allen wichtigen Industriebereichen. So fiel die Produktion in der Automobilbranche um nahezu 80 Prozent im Jahresvergleich und um rund 50 Prozent in den Möbelbetrieben. Das Finanzministerium hatte bereits am Mittwoch seine »Wachstumsprognose« für das Jahr 2020 korrigiert – auf minus 3,4 Prozent. (dpa/jW)