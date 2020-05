USA liefern Torpedos nach Taiwan

Washington. Die US-Regierung hat die Genehmigung eines neuen Rüstungsdeals mit der von China abtrünnigen Provinz Taiwan bekanntgegeben. Geliefert werden 18 schwere US-Torpedos zum Preis von insgesamt 180 Millionen US-Dollar, wie das Außenministerium in Washington am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Die Torpedos des Typs Mk 48 können von U-Booten aus abgefeuert werden. Das US-Außenministerium erklärte, damit werde zur »Sicherheit« Taiwans und zur »politischen Stabilität, militärischen Balance und dem wirtschaftlichen Fortschritt in der Region« beigetragen. (AFP/jW)