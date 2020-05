Mehrheit schwindet

Ludovic Marin/Pool/REUTERS

Die absolute Mehrheit ist vorerst verloren, und in der Partei La République en Marche (LREM) rumort es. 17 Abgeordnete der Nationalversammlung haben am vergangenen Dienstag das politische Lager des französischen Staatschefs Emmanuel Macron verlassen und eine eigene parlamentarische Gruppe gegründet. Unter dem Namen »Écologie, Démocratie, Solidarité« (EDS) schlagen sie sich nach eigenen Angaben zwar nicht direkt auf die Seite der schwachen linken Opposition, wollen aber in ihrer neuen Rolle Druck auf den bisherigen Chef ausüben. Ziel sei es, Macron mit seiner streng neoliberalen Regierungspolitik zu einem sozialökologischen Richtungswechsel zu zwingen. Von der Abspaltung profitiert zunächst vor allem die rechtsliberale Fraktion des »Mouvement démocrate« (Mo-Dem), die zum wichtigen Bündnispartner des Präsidenten aufsteigt.

Neue Schlüsselfigur

Mo-Dem-Führer François Bayrou, der Macron zu Beginn seiner Amtszeit für wenige Tage als Justizminister diente und wegen Korrruptionsvorwürfen gegen seine Partei schnell wieder zurücktreten musste, könnte erneut zu einer Schlüsselfigur in der französischen Politik werden. Der Bürgermeister der Pyrenäenstadt Pau trat mit seiner Formation in der Vergangenheit bereits als geschmeidiger Mehrheitsbeschaffer des sozialdemokratischen Präsidenten François Hollande auf, bevor er 2017 das Lager wechselte und den ehemaligen Investmentbanker Macron unterstützte. Den Verlust der absoluten Mehrheit wird dessen LREM vermutlich relativ problemlos mit den Stimmen der Fraktion Bayrous kompensieren können.

Nicht nur das. Der im Rahmen der Covidpandemie verhängte Ausnahmezustand, den das Parlament auf Wunsch Macrons nahezu widerspruchslos bis zum 24. Juli verlängerte, erlaubt dem Staatschef eine präsidiale Dekretpolitik. Fast wie deutsche Präsidenten in präfaschistischer Weimarer Zeit kann er in den kommenden Wochen, vielleicht sogar bis ans Ende seiner Amtszeit in zwei Jahren, am Parlament vorbei Entscheidungen treffen und das ohnehin schwächelnde demokratische Regelwerk der Fünften Republik weitgehend aushebeln. Im gegenwärtigen Kampf gegen das Coronavirus verblüffte Macron mit teilweise absurd anmutenden Alleingängen nicht nur mehrfach seinen eigenen Premierminister Édouard Philippe. Er ließ auch klar erkennen, dass ihn parlamentarische Debatten und eine Beteiligung der Opposition an Grundsatzentscheidungen selbst in gesellschaftlichen Krisensituationen wenig interessieren.

Die neue »Opposition«, die sich nicht als solche bezeichnen will, marschiert nicht nach links, sondern möchte Macrons »Marcheurs« offenbar auf derselben politischen Bahn nur »links« überholen. Die 17 Abtrünnigen gruppieren sich dabei um ihre beiden Fraktionsvorsitzenden Matthieu Orphelin – ehemaliger Aktivist der »Europe Écologie – Les Verts (EELV) und enger Vertrauter des vormaligen Umweltministers Nicolas Hulot, der Macrons Regierung im September 2018 unter Protest verließ – und die junge Sozial- und Umweltpolitikerin Paula Forteza. Mit dabei ist auch der in seinem Metier berühmte Mathematiker Cédric Villani, den Macron aus der Partei werfen ließ, weil er im Kommunalwahlkampf um das Pariser Rathaus im März gegen den vom Präsidenten ausgesuchten Kandidaten antrat.

Vage Ankündigungen

Vizefraktionschefin der EDS wurde die frühere Sozialdemokratin Delphine Batho, die zu Beginn der Woche die steile Prognose wagte, ihre Gruppe werde »der Ökologie im Parlament Schlagkraft verleihen«. Ihre Ankündigung, die mehrheitlich von Frauen gegründete EDS werde eine »Mehrheit der Ideen schaffen«, ist ebenso vage wie der Grundsatz, sich künftig »weder hinter der (Regierungs-)Mehrheit noch in der Opposition« aufzustellen. Aufhorchen ließ am Dienstag während der von der Gruppe EDS einberufenen Pressekonferenz lediglich der Fraktionsvorsitzende Orphelin, der erklärte, Macron und seine LREM müssten in den kommenden Tagen und Wochen »mit weiteren Abgängen rechnen«. Der sozialdemokratische, ökologische und »linke« Parteiflügel sehe sich schon lange nicht mehr in der Regierungspolitik des Präsidenten vertreten, dort sinne man auf politisch-organisatorische Erneuerung.